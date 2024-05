Ora re Carlo teme una vendetta: cosa possono fare Harry e Meghan

Dalla primavera del 2020 i duchi di Sussex hanno voltato le spalle alla famiglia reale, preferendo una vita lontano da corte e da ferree regole. Sono passati quattro anni da quel giorno e re Carlo, ancora oggi, sta facendo la conta dei danni provocati da quella frattura. Sebbene ci sia stata una sorta di disgelo, la situazione non è certo tornata idilliaca. Da quel che sembra, complice le malattie che affliggono sia il re sia Kate Middleton, Harry e Meghan avrebbero deciso di mettere un freno ai continui litigi con la royal family ma i malumori continuano lo stesso. A rivelarlo è stato Tom Quinn al Mirror. Secondo l'esperto di corte, re Carlo e il principe William vorrebbero trovare una soluzione a questo "dramma" reale che va avanti da troppo tempo. La soluzione, però, non sarebbe affatto pacifica.

Sia Harry sia Meghan hanno lasciato la famiglia reale senza rinunciare ai benefici da duchi. Secondo il protocollo, però, non dovrebbero più usare i titoli nobiliari. Eppure continuano a farlo. Secondo Quinn, re Carlo sarebbe molto indignato per il fatto che figlio e nuora sono stati accolti come re e regina durante il loro viaggio in Nigeria. I due avrebbero conservato, infatti, il titolo di Sussex non solo negli impegni formali ma anche sul sito web della fondazione che, appunto, si chiama ancora Sussex.com. Per questo, il re e William starebbero pensando a una soluzione per cercare di spezzare, una volta per tutte, il filo che Harry e Meghan hanno compromesso già quattro anni fa. La situazione, però, non è facile. Se Carlo riuscirebbe a portare a termine la sua idea, altri problemi si aprirebbero per lui e la famiglia. Il re ha paura di una “vendetta” da parte di Meghan.

Sull’argomento è stato molto chiaro l’espero di corte che, come ha rivelato alla stampa inglese, il re Carlo ha seriamente paura per tutte le conseguenze che il gesto potrebbe arrecare. “ Padre e figlio hanno avuto lunghe discussioni sul fatto di privare Meghan e Harry dei loro titoli reali, ma sono terrorizzati che ciò possa ritorcersi contro di loro e peggiorare la situazione già molto precaria – afferma l’espero -. L'ultima cosa che vogliono è qualcos'altro di cui lamentarsi.

Trovare una soluzione, però, è molto difficile

William e suo padre sanno che anche senza i loro titoli reali Meghan e Harry continuerebbero a viaggiare per il mondo come se appartenessero alla Famiglia Reale e, comunque, verrebbero sempre accolti bene dalle persone – aggiunge -.”. Per questo motivo, oltre ai problemi di salute, il re ha paura di innescare una guerra. E quindi: dov’è la soluzione?