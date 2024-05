“Ti consiglio di divorziare”. Lo strano suggerimento di Camilla a William

La regina Camilla avrebbe suggerito al principe William di compiere un gesto decisamente discutibile, che colpirebbe al cuore Kate nel momento per lei più difficile e incerto. Questo strano consiglio, però, si scontra con l’opinione che gli esperti hanno del rapporto attuale tra l’erede al trono e la matrigna. Il sospetto, inoltre, è che qualcuno possa aver interesse a reiterare l’immagine di Camilla “donna malvagia” , (tanto per riprendere la definizione che, in un lontano passato, avrebbe dato Elisabetta II), proprio ora che la Regina sarebbe riuscita a farsi benvolere e apprezzare dal pubblico.

Un divorzio per evitare “strumentalizzazioni”

Negli ultimi giorni i giornali hanno riportato l’indiscrezione secondo cui la regina Camilla avrebbe consigliato a William di “divorziare” da Kate “per evitare che la malattia della moglie potesse strumentalizzare la sua ascesa al trono” . Già l’origine incerta di questo aneddoto suscita parecchi dubbi. Inoltre non è nemmeno chiaro perché mai e in che modo il cancro della principessa dovrebbe causare “strumentalizzazioni” per quel che concerne la linea di successione. Ci sono anche altre stranezze: in questa storia sembra di rivedere la Camilla “rovinafamiglie” descritta dai media all’epoca della separazione tra Carlo e Diana, ma anche i tratti della persona “cattiva e pericolosa” delineati dal principe Harry nella sua autobiografia “Spare” (2023). La donna che, pur di “riabilitare la sua immagine ”, come ha scritto il duca, avrebbe “lasciato cadaveri per strada” . Solo che non abbiano alcuna certezza che la sovrana si sia davvero comportata così male. Anzi, è interessante notare il tempismo un po’ sospetto dell’intera faccenda: l’indiscrezione è emersa proprio nel momento in cui Camilla viene lodata da esperti e giornali per la sua riservatezza e per l’impegno profuso in favore della monarchia, soprattutto ora che Carlo III è malato.

Alleata di Rose Hanbury?

Due eventi avrebbero contribuito a costruire la reputazione di Camilla perfida matrigna e rivale di Kate, uno di pochi giorni fa, l’altro risalente al 2007. Il primo vede protagonista la marchesa di Cholmondeley Rose Hanbury, presunta “amante” di William (ma occorre sottolineare che Rose ha smentito categoricamente la liaison con il principe). Lo scorso 12 maggio Camilla e la marchesa sono state fotografate insieme alla finale del Badminton Horse Trials, come riporta il Daily Mail. Lo scatto avrebbe fatto pensare a un’alleanza della Regina e di Rose contro Kate. Ipotesi sbagliata, a quanto pare: anche la principessa del Galles, infatti, era stata invitata all’evento, ma non ha potuto partecipare a causa delle sue condizioni di salute. Inoltre la foto di Camilla e Rose insieme potrebbe essere interpretata in un altro modo, forse più razionale: la marchesa fa parte dell’élite britannica per nascita ed è sposata con David Rocksavage, Lord Gran Ciambellano fino alla fine del regno della regina Elisabetta, nominato Lord-in-Waiting di Carlo III nel marzo 2023. È ovvio che Rose partecipi a questi eventi ed è altrettanto naturale vederla accanto a Camilla.

La causa della separazione tra William e Kate

Il secondo evento ci riporta alla separazione di William e Kate nel 2007. All’epoca il principe era stato assegnato alla Household Cavalry nel Dorset, ha ricordato l’Express, mentre la principessa era rimasta a Londra. Entrambi ammisero pubblicamente di essersi lasciati, di voler “provare a trovare la loro strada” e “avere un po’ di spazio” . I tabloid cercarono la possibile causa di questa rottura finché nel 2016 l’esperto reale Christopher Anderson rivelò al Daily Beast: “…Tutti pensavano che fosse solo questione di tempo prima che William chiedesse a Kate di sposarlo. E poi le persone iniziarono a dirmi che dietro c’era Camilla” , la quale sarebbe “un po’ snob” e non avrebbe mai accettato la presenza a corte di una ragazza di origini borghesi come Kate: “[Camilla] è un’aristocratica, si è sempre mossa nei circoli reali. Ha sempre pensato a se stessa come all’erede di Alice Keppel, sua bisnonna, che fu l’amante di Edoardo VII…Non vedeva Kate come qualcuno degno di entrare nella royal family. Kate è la prima borghese a essere accettata nella royal family. Discende da minatori e sua madre era una hostess…”. Tuttavia questo ragionamento partirebbe dal presupposto che William fosse disposto ad ascoltare il presunto parere di Camilla sulla sua fidanzata. Cosa per nulla scontata, anche qualora i rapporti tra principe e Regina fossero sempre stati cordiali.

“Sono più vicini”

“Gli eventi recenti hanno ovviamente avvicinato William e Camilla” , ha dichiarato la corrispondente reale della Bbc Jennie Bond al magazine “Ok!”. “Sono stati quasi letteralmente lasciati a occuparsi della Corona mentre il Re e la principessa si riprendono. I loro team stanno lavorando uno accanto all’altro per coordinare le agende e coprire gli impegni che sono stati pianificati e Camilla e William sono tenuti ad avere regolari contatti” . Jennie Bond ha poi aggiunto: “A parte il lato degli affari sono sicura che siano stati un aiuto emotivo l’uno per l’altra. Entrambi saranno stati così preoccupati per queste questioni di salute inaspettate e immagino che avranno condiviso i loro problemi”. La malattia di Carlo III e di Kate li avrebbe avvicinati, contribuendo a mettere da parte il loro passato fatto di diffidenza e incomprensioni. Del resto, ha proseguito la Bond, “le avversità spesso avvicinano le persone. Nonostante tutti i progressi che sono stati fatti nella cura del cancro, è ancora una cosa spaventosa”.

“Supporto morale”

“Da adolescente William ha impiegato tempo per accettare Camilla come ‘l’altra donna’ nella vita di suo padre” , ha spiegato ancora Jennie Bond. “I suoi sentimenti verso di lei erano complicati, poiché era stato testimone dell’infelicità di sua madre durante il matrimonio. Ma la maturità lo ha portato a realizzare che Camilla rende suo padre estremamente felice…e il principe ora sa che lei è l’amore della sua vita” . Le ripicche non avrebbero più senso, soprattutto per la Regina: non farebbero altro che innervosire e rattristare Carlo III, mettendolo in una posizione scomoda, ovvero tra sua moglie e suo figlio. Senza contare che il sovrano è già in rotta di collisione, diciamo così, con il principe Harry. L’esperta è andata oltre: “Ci sono poche persone di cui un senior royal può davvero fidarsi…e Camilla deve essere una di quelle per William. E sono sicura che sia una cosa reciproca e che anche William offra supporto morale a Camilla…Penso ci sia cordialità e affetto tra [i due]. Entrambi si fanno coraggio di fronte al mondo mentre procedono con il loro lavoro quando, sono certa, preferirebbero stare a casa a prendersi cura dei loro partner e dei loro figli”.

Una Regina schietta e indulgente

Per tutti questi motivi appare inverosimile che Camilla abbia dato all’erede al trono un consiglio così perfido e velenoso come quello del divorzio rischiando, tra l’altro, di scatenare la sua ira, oltre che una nuova guerra a corte di cui proprio nessuno sente il bisogno. La Regina sa ponderare molto bene le sue parole, non è avventata, né impulsiva. L’esperta reale Ingrid Seward, sulla stessa lunghezza d’onda di Jennie Bond, ha sottolineato proprio questo carattere paziente e perseverante, commentando al Mirror: “Camilla è tanto stoica quanto indulgente. La malattia di Kate l’ha avvicinata a William, il quale una volta la disprezzava profondamente. La sua vivacità e il suo approccio schietto con le persone e gli eventi sono esattamente ciò di cui ha bisogno ora la monarchia. William lo può vedere e deve esserle molto grato. Non solo [Camilla] desidera continuare a tranquillizzare suo padre ma, a modo suo, continua a tenere calmo il Paese” .

Camilla e William in Francia con Carlo III

Il principe Harry si sarebbe accorto da tempo, con dispiacere, del rapporto cordiale tra la Regina e suo fratello: “Diffida del fatto che, in effetti, William ora vada piuttosto d’accordo con Camilla. Harry lo vede come un tradimento” , ha detto l’esperto reale Tom Quinn al Mirror. “È rimasto scioccato quando William ha capito che Camilla, lungi dall’essere il mostro che pensavano fosse quando erano bambini, in realtà è una donna alquanto simpatica…per Harry le cose non sono mai davvero andate avanti da quando sua madre è morta. Per Harry Camilla era la matrigna malvagia allora e lo è ancora”.

Insieme in Francia

Al contrario il principe William avrebbe superato l’iniziale ostilità nei confronti della sovrana, cercando dei punti in comune con lei e accettandone la presenza a corte per amore di suo padre, ma anche per il bene della Corona. Infatti il prossimo 6 giugno, ha annunciato la Bbc, l’erede al trono, la Regina e la principessa Anna saranno accanto a Carlo III per il suo primo viaggio all’estero dopo la diagnosi di cancro. La royal family, non al completo ma comunque unita e compatta, arriverà in Francia per commemorare il D-Day, l’80° anniversario dello Sbarco in Normandia.

Carlo e Camilla prenderanno parte all’evento che si terrà al British Normandy Memorial a Ver-sur-Mer, mentre William parteciperà a un’altra cerimonia in programma al Juno Beach Centre di Courseulles-sur Mer.