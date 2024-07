La svolta di Re Carlo III, cosa si potrà vedere a Buckingham Palace

Ascolta ora 00:00 00:00

Carlo III ha deciso di aprire ai turisti, per la prima volta, alcune tra le sale di rappresentanza più importanti di Buckingham Palace. I lavori di restauro del Palazzo reale, per la verità, sono ancora in corso e termineranno solo nel 2027, a dieci anni esatti dall’inizio, per un costo totale di 400 milioni di sterline. I visitatori, però, possono già ammirare l’ala Est, la cui ristrutturazione è ormai compiuta e arrivare fino all’iconico balcone da cui, tradizionalmente, si affaccia la royal family durante gli eventi ufficiali.

Dal balcone del Re

Il balcone di Buckingham Palace, principale attrazione del tour nelle 19 stanze dell’ala Est, è una sorta di scenografia regale attraversata dalla Storia. Da lì i sovrani salutano la folla dopo l’incoronazione, come ha fatto Carlo III il 6 maggio 2023. Ancora da questo iconico spazio l’allora principessa Elisabetta e Filippo comparvero raggianti dopo il loro matrimonio, nel 1947 e Carlo e Diana si baciarono dopo la cerimonia nuziale del 1981. Proprio come avrebbero fatto, trent’anni dopo, gli sposi William e Kate. Ed è sempre dal balcone che i reali si affacciano durante il Trooping The Colour per guardare lo spettacolo delle Red Arrows della Raf.

Ad avere l’intuizione di creare un luogo che potesse idealmente unire la famiglia reale al suo popolo, la Corona alla nazione, fu Alberto di Sassonia Coburgo Gotha, marito della regina Vittoria. A tal proposito la curatrice del King’s Works of Art del Palazzo reale, Caroline de Guitaut, ha spiegato al Daily Mail: “Il balcone a Buckingham Palace fu un’idea del principe Alberto, perché lo vide come un modo per permettere alla royal family di connettersi con le persone e naturalmente è proprio così che, in un certo senso, continua a essere usato nelle occasioni importanti”.

La de Guitaut ha aggiunto: “Ma iniziò a essere usato molto presto durante il regno della regina Vittoria, dal 1851, quando vennero salutate le truppe in partenza per la Guerra di Crimea e al loro ritorno”. I turisti non potranno affacciarsi dal balcone, ma rimarranno a una distanza tale da poter comunque ammirare la vista sul Mall.

Severe misure di sicurezza

Il prezzo del tour è 75 sterline. Il Daily Mail ha sottolineato che Carlo III ha messo a disposizione del pubblico 6mila biglietti esauriti nel giro di pochissime ore dall’apertura delle prenotazioni, lo scorso aprile. I fortunati visitatori, però, dovranno attenersi a un rigido protocollo, a regole di comportamento per la sicurezza e il rispetto del luogo in cui si troveranno: Buckingham Palace ha reso nota una lista di oggetti vietati, tra cui quelli in metallo (comunque i turisti verranno sottoposti a controlli tramite metal detector), ma anche ombrelli, skateboard, passeggini, alcolici (sono permesse solo bottigliette d’acqua).

Le borse e gli zainetti, che non devono superare i 45cm X 20cm X 30 cm, verranno analizzate attraverso appositi scanner e dovranno essere portate su un fianco e non sulla schiena. Inoltre non sono ammessi video e fotografie dentro Buckingham Palace, ma solo nei giardini e i visitatori dovranno arrivare trenta minuti prima dell’orario di ingresso riportato sul biglietto.

Dopo l’apertura di alcune sale di Balmoral finora interdette al pubblico, tra cui la stanza in cui vennero realizzati gli ultimi scatti della regina Elisabetta, Carlo III ha voluto

ripetere l’iniziativa anche per Buckingham Palace. Un modo per consentire alle persone di conoscere più da vicino la royal family e la sua storia, ma anche per monetizzare il fascino intramontabile della Corona britannica.