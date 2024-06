Timori, tumori e incertezze: l'anno terribile dei Windsor

Ascolta ora 00:00 00:00

" Non sarà un anno a cui riguarderò indietro con immenso piacere ". Così diceva la regina Elisabetta II nel 1992, quello che lei stessa definì "annus horribilis" per la sua famiglia. Il 2024, per i Windsor, sembra replicare quell'annata così carica di eventi negativi, che funestarono l'umore (e le finanze), oltre che l'immagine, della famiglia reale inglese. Ma i tre divorzi quasi simultanei dei figli della regina, l'incendio del castello di Windsor e la biografia della principessa Diana sembrano in realtà poca cosa rispetto a quanto sta accadendo ai Royals nel 2024, e siamo solo alla metà dell'anno. Mai come in questi mesi, infatti, la famiglia reale si è mostrata vulnerabile e fragile, decimata dagli eventi.

Tutto ha inizio a gennaio per i Windsor. Kate Middleton e il re Carlo III vengono ricoverati presso la stessa clinica di Londra per interventi che vengono definiti "programmati". Ma fin dai primi giorni gli inglesi sospettano vi sia qualcosa dietro. Ma se per il re viene immediatamente rivelato che in ospedale gli è stata fatta una diagnosi di tumore. Non viene specificato di che tipo ma si sa che è stato scoperto a margine di un intervento per la prostata, operazione comune per gli uomini della sua età. Niente si sa, invece, di Kate per due mesi: viene rivelato solo che la principessa del Galles è stata sottoposta a un intervento importante all'addome che la dovrà tenere lontana dal pubblico per diversi mesi. È solo a marzo che, soprattutto per mettere a tacere le voci complottistiche, Middleton appare in pubblico per rivelare di aver avuto un tumore e di doversi sottoporre alla chemioterapia.

Due dei membri della prima linea della famiglia reale, tra i più importanti, vengono, in questo modo, resi non operativi. A loro si aggiunge il principe William, che fa capire che per lui i doveri della Corona vengono dopo la salute di sua moglie, e così riduce al minimo le sue apparizioni e impegni. Tutto il peso della monarchia cade sulle spalle della regina Camilla e della principessa reale Anna. Ma una settimana fa la secondogenita del re Carlo è stata colpita da un cavallo mentre passeggiava nella sua tenuta del Gloucestershire. Dimessa oggi, si sospetta che abbia subito un danno di memoria a causa di un trauma cranico. Anche lei, quindi, per un periodo di tempo indefinito non potrà svolgere incarichi reali. Della prima linea, pienamente operativa, resta solamente la regina Camilla, alla quale il principe William fornisce aiuto compatibilmente allo stato di salute della moglie.

Se il principe Henry fosse ancora operativo, insieme a sua moglie Meghan Markle avrebbe potuto supportare la famiglia reale. Ma i duchi del Sussex nel 2020 si sono ritirati dagli impegni reali, smettendo di servire la Corona. E nemmeno ora che la sua famiglia avrebbe bisogno di aiuto il principe sembra intenzionato a cedere, anche perché il suo ritorno in famiglia pare sia ostacolato dal fratello William, deciso a non permettere a lui e alla moglie di rientrare, dopo quanto detto contro i Windsor e dopo le accuse mosse pubblicamente, in tv e nel libro "Spare". Per altro, pare che Meghan Markle abbia anche tentato di oscurare l'ultima parata del Trooping the Colour, he ha segnato il ritorno spot di Kate Middleton in pubblico.

In quel giorno ha presentato la sua linea dial di là dell'oceano ma il suo intento non sembra aver sortito alcun effetto. Davanti a tutto questo, il 2024 non può che essere il nuovo "annus horribilis" dei Windsor: riusciranno i reali a recuperare come fece Elisabetta II?