“Una guerriera”: Kate Middleton incanta tutti al Trooping The Colour

La presenza di Kate Middleton al Trooping The Colour, lo scorso 14 giugno, ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai cittadini britannici dopo mesi di attesa e timore. L’eco del ritorno della principessa in pubblico non si è ancora spenta e molti continuano a lodare il suo coraggio, la capacità di guardare avanti nonostante l’incertezza della malattia. Ogni più piccolo gesto di Kate è stato esaminato da esperti reali e di linguaggio del corpo e tutti sembrano concordare su un punto: alla King’s Birthday Parade abbiamo visto una principessa “guerriera” , talmente ansiosa di riprendere la sua vita pubblica da temere addirittura di deludere le aspettative del suo popolo.

Outfit “alla My Fair Lady” e spirito da “combattente”

“Il look di Catherine era simile a quello di Audrey Hepburn in My Fair Lady” , ha osservato l’esperta reale Kinsey Schofield a Fox News Digital. In effetti l’abito di Jenny Packham indossato dalla principessa (a quanto pare riciclato, perché sarebbe lo stesso, seppur con qualche piccola modifica, scelto per il pranzo di incoronazione a Buckingham Palace, nel 2023) ricordava molto quello iconico del celebre personaggio nel film del 1964. Alcuni, però, hanno notato anche che l’outfit presentava delle somiglianze con quello sfoggiato da Lady Diana durante il tour in Arabia Saudita del 1986.

"Era bella. Una persona tra la folla l’ha definita di porcellana” , ha proseguito l’esperta. Le apparenze, però, potrebbero ingannare: dietro l’incontestabile fascino e l’impressione di fragilità si nasconderebbe il carattere determinato di una giovane donna che ha ben chiari, dentro di sé, i valori più importanti della sua vita, a cui dedicarsi completamente nonostante le avversità: la famiglia e la Corona. “Catherine è una leader” , ha aggiunto la Schofield “e mi ha rattristato il fatto che probabilmente sentisse il bisogno di mostrare il suo viso, date le speculazioni e la continua disinformazione diffuse online…È una guerriera formidabile”.

“Stoica”, ma “nervosa”

Kate ha dimostrato di essere una combattente, una persona che rifiuta di lasciarsi abbattere, ma ciò non significa che, al momento di tornare in pubblico, non provasse ansia, perfino paura. “Guardando la prima fotografia di Kate Middleton e del principe William diretti alla cerimonia insieme, [si nota che] Kate sta usando un sorriso di facciata. È la sua espressione grintosa, determinata”, ha dichiarato l’esperto di linguaggio del corpo Darren Stanton, citato dal New York Post. “La usa per darsi forza e fare il meglio di cui è capace”.

Un atteggiamento assolutamente prevedibile e normale, visto che Kate sapeva bene di avere gli occhi del mondo puntati addosso e di dover, in un certo senso, colmare un’assenza durata sei mesi, durante i quali si è detto e scritto di tutto sul suo conto, soprattutto aberranti fake news. “La sua compostezza appare calma, raccolta dall’esterno”, ha sottolineato l’esperto, ma “il sorriso non è del tutto coinvolto. All’interno [Kate] prova la sensazione di voler rendere orgogliose le persone, ma si sente anche nervosa, il che è comprensibile”.

L’autocontrollo della principessa, come pure il suo timore di deludere le aspettative, sarebbero evidenti dalle fotografie e dai video, secondo Stanton. Ci sarebbe, poi, un altro dettaglio degno di nota: Kate ha salutato la folla diverse volte e ciò sarebbe “significativo” , perché “dà un’impressione piuttosto stoica” , benché “sembri” che la futura sovrana stia “cercando di evitare l’attenzione [mantenendo] una certa distanza”.

Questo atteggiamento di felicità trattenuta potrebbe essere una conseguenza della malattia, presenza costante che non lascia Kate del tutto libera di essere se stessa di fronte agli altri.

“non sono ancora fuori pericolo”

Come ha detto la principessa nel messaggio in cui annunciava il suo ritorno,. Ma ogni giorno cerca di superare questo limite, con la speranza di poterselo lasciare presto e definitivamente alle spalle.