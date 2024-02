Re Carlo, inizia il nuovo trattamento settimanale contro il tumore

" Brave Charles ", ossia " Coraggioso Carlo ", è il titolo di alcuni quotidiani britannici dopo il rientro a Londra di Re Carlo III dal breve soggiorno nella residenza di Sandringham, a nord della capitale, dove si è riposato dopo la scoperta e il pubblico annuncio di un tumore per il quale è stato già eseguito il primo trattamento. Sotto la classica pioggia inglese, i tabloid lo hanno fotografato sorridente in compagnia di Camilla: il Re e la consorte sono arrivati direttamente in elicottero a Buckingham Palace e subito portati a Clarence House con numerose persone radunate all'esterno del palazzo e lungo il Mall.

Nuove terapie settimanali

Il rientro nella capitale inglese è dovuto alla necessità di effettuare nuove terapie antitumorali che inizierà già questa settimana e che dovranno poi proseguire anche in quelle successive con cadenza settimanale. " Un ulteriore trattamento ", fa sapere SkyNews mentre, ancora, rimane il mistero su quale sia la forma di cancro che lo ha colpito anche se i funzionari reali hanno escluso che si tratti del problema alla prostata per il quale era stato ricoverato in un ospedale privato di Londra. Gli stessi funzionari hanno fatto sapere che il Re sospenderà tutti gli impegni pubblici ma che continuerà con gli affari statali come la firma di documenti. Due giorni fa, domenica 11 febbraio, Carlo si è recato presso la chiesa di Sandringham ringraziando la gente per i numerosi messaggi di sostegno e affetto che ha ricevuto in questi giorni.

La gestione dei prossimi impegni

Camilla ha successivamente aggiunto King Charles sta " estremamente bene date le circostanze ". Date le circostanze, l'udenza settimanale con il primo ministro Rishi Sunak di mercoledì 14 febbraio sarà svolta telefonicamente e non in presenza: non è chiaro se si tratta di un caso isolato o se diventerà la nuova prassi durante tutto il periodo di cure per il tumore. Secondo i media britannici, fino a quando il quadro clinico non sarà più chiaro e non si capirà per quanto tempo continueranno le cure e quali saranno le condizioni fisiche di Re Carlo, Il principe William potrebbe rappresentare suo padre durante gli eventi ed è stato riferito che lui e la sua famiglia trascorreranno metà trimestre nella loro casa di Norfolk, Anmer Hall, nella tenuta di Sandringham.