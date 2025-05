Re Carlo, "schiaffo" a Harry e Meghan: ecco dove non li ha invitati

Ascolta ora 00:00 00:00

Le divisioni tutte interne alla famiglia reale britannica continuano a fare discutere gli addetti ai lavori e gli appassionati della materia. Questa volta, però, la frattura tra Re Carlo e il principe Harry non è solo una questione di rumor o di semplice gossip. Le ferite tra i due non sembrano curarsi: una decisione proprio di Re Carlo che, secondo fonti vicine a Palazzo, avrebbe lasciato una profonda delusione nel principe Harry. Ecco di cosa si tratta e cosa c’entrano Harry e Meghan.

Il motivo di questa distanza fisica e ideale è presto detto: a far discutere è la decisione di Re Carlo di non invitare il principe Harry alla storica tradizione estiva della Royal Family nella residenza di Balmoral, in Scozia. Una scelta clamorosa che va in controtendenza rispetto alle ultime decisioni della famiglia Reale. Carlo, a ben vedere, aveva sempre mantenuto aperta la porta del castello scozzese al secondogenito. Un modo sicuramente per onorare la tradizione inaugurata da sua madre, la Regina Elisabetta. I dissidi familiari questa volta sembrano avere raggiunto un livello mai visto: quest’anno, a differenza degli altri, Harry non sarà il benvenuto.

Intanto tra i due le divergenze sono evidenti da tempo. Harry e Carlo non si vedono da quando il principe si è recato nel Regno Unito per visitare il padre dopo la diagnosi di cancro nel febbraio 2024.

Allo stesso tempo, i rapporti tra i due fratelli continuano a non andare bene e non ci sono segnali di un ritorno alla normalità. La morte della madre e il nuovo ruolo di matrigna della regina Camilla hanno incrinato il rapporto del trio maschile della famiglia più famosa al mondo.