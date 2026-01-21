I Beckham dopo le accuse del figlio Brooklyn: "Bisogna lasciare che i figli commettano errori"

I punti chiave
Le parole di Brooklyn Beckham contro i genitori e i fratelli hanno provocato uno vero e proprio terremoto nell'ambiente dello showbiz. Nessuno si aspettava che, dopo mesi di tensioni, accuse, silenzi e unfollow social, il primogenito di Victoria e David Beckham si sfogasse così duramente contro i suoi genitori, lavando in piazza i panni sporchi di famiglia. Una famiglia che negli anni si è costruita un'immagine idilliaca di perfezione e unione familiare, che in realtà Brooklyn ha smontato pezzo per pezzo, definendola solo ed esclusivamente "un brand".
Il silenzio di Victoria
Il durissimo sfogo che Brooklyn Beckham ha affidato ai social network - sei pagine di accuse, racconti imbarazzanti e parole di sostegno per la moglie Nicola Peltz - ha inevitabilmente provocato una reazione in casa Beckham, ma non quella che molti si aspettavano. Victoria e David non hanno scelto di rispondere al figlio con un comunicato ufficiale e non hanno neppure mandato avanti fonti vicine alla famiglia per parlare per loro, come accaduto già in passato. Piuttosto l'ex Posh Spice ha scelto la via del silenzio e ha evitato di esporsi pubblicamente, allontanandosi momentaneamente dai social network in attesa che il gossip attorno alla famiglia si plachi. Fonti vicine all'imprenditrice inglese, però, fanno sapere - come riferito dal The Sun - che "tutto questo l'ha completamente distrutta, devastata".
Le parole di David Beckham
Non è rimasto in silenzio, invece, David Beckham. Intervenuto in diretta su CNBC, ospite del programma finanziario Squawk Box, il calciatore ha parlato del suo rapporto con i social e alla domanda sull'educazione dei figli e l'utilizzo delle piattaforme social è sembrato riferirsi proprio a Brooklyn: "I figli fanno degli errori, ma gli è permesso sbagliare. È così che imparano. È questo che cerco di insegnare ai miei figli: a volte devi anche lasciargli fare errori".Poche ore prima David aveva evitato di parlare direttamente del primogenito e del suo durissimo sfogo e alle domande dirette dei giornalisti di Sky News Beckham aveva preferito non rispondere, allontanandosi. Nonostante ciò, all'orizzonte non si profilano momenti felici per i Beckham. A proposito di una possibile pace con i genitori Brooklyn è stato netto: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia".