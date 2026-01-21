I Beckham dopo le accuse del figlio Brooklyn: "Bisogna lasciare che i figli commettano errori"

Le parole di Brooklyn Beckham contro i genitori e i fratelli hanno provocato uno vero e proprio terremoto nell'ambiente dello showbiz. Nessuno si aspettava che, dopo mesi di tensioni, accuse, silenzi e unfollow social, il primogenito di Victoria e David Beckham si sfogasse così duramente contro i suoi genitori, lavando in piazza i panni sporchi di famiglia. Una famiglia che negli anni si è costruita un'immagine idilliaca di perfezione e unione familiare, che in realtà Brooklyn ha smontato pezzo per pezzo, definendola solo ed esclusivamente " un brand ".

Il silenzio di Victoria

Il durissimo sfogo che Brooklyn Beckham ha affidato ai social network - sei pagine di accuse, racconti imbarazzanti e parole di sostegno per la moglie Nicola Peltz - ha inevitabilmente provocato una reazione in casa Beckham, ma non quella che molti si aspettavano. Victoria e David non hanno scelto di rispondere al figlio con un comunicato ufficiale e non hanno neppure mandato avanti fonti vicine alla famiglia per parlare per loro, come accaduto già in passato. Piuttosto l'ex Posh Spice ha scelto la via del silenzio e ha evitato di esporsi pubblicamente, allontanandosi momentaneamente dai social network in attesa che il gossip attorno alla famiglia si plachi. Fonti vicine all'imprenditrice inglese, però, fanno sapere - come riferito dal The Sun - che " tutto questo l'ha completamente distrutta, devastata ".

Le parole di David Beckham

Non è rimasto in silenzio, invece, David Beckham. Intervenuto in diretta su CNBC, ospite del programma finanziario Squawk Box, il calciatore ha parlato del suo rapporto con i social e alla domanda sull'educazione dei figli e l'utilizzo delle piattaforme social è sembrato riferirsi proprio a Brooklyn: " I figli fanno degli errori, ma gli è permesso sbagliare. È così che imparano. È questo che cerco di insegnare ai miei figli: a volte devi anche lasciargli fare errori ".

Poche ore prima David aveva evitato di parlare direttamente del primogenito e del suo durissimo sfogo e alle domande dirette dei giornalisti di Sky News Beckham aveva preferito, allontanandosi. Nonostante ciò, all'orizzonte non si profilano momenti felici per i Beckham. A proposito di una possibile pace con i genitori Brooklyn è stato netto: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia".