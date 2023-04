“La Regina pensava che Harry fosse folle”. Nuove rivelazioni sui Sussex

Harry sarebbe totalmente influenzato dai sentimenti che nutre verso la moglie Meghan. È quanto raccontato nel nuovo libro di Robert Jobson, “Our king: Charles III. The man and the monarch revealed”, dedicato al nuovo sovrano e alla royal family e citato dal Daily Mail. L’autore sostiene che la regina Elisabetta si sarebbe accorta di questa situazione e avrebbe addirittura pensato che l’atteggiamento del nipote e della moglie fosse “folle” .

Il giudizio della Regina

Stando a quanto scritto da Jobson la regina Elisabetta non avrebbe avuto una grande opinione dei duchi di Sussex, ritenendo che il nipote fosse “così consumato” dall’amore per sua moglie da aver “perso la capacità di giudizio” . Sua Maestà avrebbe tentato di comprendere Harry e Meghan, di andare loro incontro con pazienza, per il “grande affetto” che nutriva verso il nipote, ma le sue “sfuriate” avrebbero finito per “stancarla” . L’esperto ha spiegato che Sua Maestà non avrebbe preso bene le dimissioni dei Sussex, nel 2020, ritenendo che la loro partenza da Londra fosse un fallimento, “un’occasione mancata” . Nonostante questa sperava che Harry trovasse “pace e felicità” nella sua nuova vita.

Questa versione dei fatti collimerebbe con le dichiarazioni rilasciate da Paul Burrell nel marzo 2023 e citate dal Mirror: “[La Regina] ha fatto così tante cose senza precedenti per tentare di far adattare [Harry e Meghan alla vita] nella royal family, ma invano, perché sembrava non fosse abbastanza. Una proprietà da due milioni di sterline a Windsor non sembrava abbastanza. Titoli reali e gioielli non sembravano abbastanza…Portare Meghan al suo primo impegno pubblico a Chester non è stato abbastanza, offrire a Meghan la possibilità di avere Sophie di Wessex come mentore…non è stato abbastanza, dire a Meghan ‘puoi continuare a recitare, se ti piace, se è ciò che vuoi', non è stato abbastanza”. Secondo Burrell la Regina si sarebbe “fatta in quattro” per accontentare i duchi. Invano.

“Solo un’illusione”

Il libro di Jobson assicura anche che la famosa passeggiata dei principi di Galles e dei duchi di Sussex a Windsor, poco dopo la morte di Elisabetta II, sia stata “solo un’illusione” di armonia familiare. Un insider, citato dal Mirror, ha detto: " Il principe di Galles pensava che fosse un’importante dimostrazione di unità in un momento incredibilmente difficile per la famiglia”.