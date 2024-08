La regina Rania è diventata nonna: è nata la piccola Iman

Ascolta ora 00:00 00:00

La regina Rania e Re Abdallah di Giordania sono diventati nonni per la prima volta: è nata la principessa Iman, figlia dell’erede al trono Hussein e della moglie Rajwa. La bambina ha lo stesso nome di una delle sue zie paterne. La Casa Reale hashemita ha dato la bella notizia pubblicando sui social un video speciale.

La piccola Iman

Il 3 agosto 2024 è venuta alla luce la principessa Iman bint (figlia di) Hussein, primogenita del futuro Re di Giordania Hussein e nipote dei sovrani Rania e Abdallah. Alla bimba è stato imposto lo stesso nome di una delle sue zie, la principessa Iman bint Abdallah, secondogenita del Re e della regina Rania, che significa “fede”.

La nascita di Iman era prevista per questo periodo, ma al momento dell’annuncio della gravidanza della principessa Rajwa, lo scorso aprile, il casato giordano non aveva indicato una data precisa per il parto e neppure specificato il sesso del nascituro, limitandosi a dichiarare: “La corte reale hashemita è lieta di annunciare che le Loro Altezze Reali il Principe della Corona Al Hussein bin Abdullah II e la Principessa Rajwa Al Hussein aspettano il loro primo bambino per quest’estate. La corte reale hashemita porge le sue sincere congratulazioni alle Loro Maestà il Re Abdullah II e la Regina Rania al-Abdullah per questa occasione e augura alle Loro Altezze Reali il Principe della Corona Al Hussein e la Principessa Rajwa salute e gioia mentre danno il benvenuto al loro bambino”.

I principi Rajwa e Hussein hanno preferito vivere il periodo di attesa e la nascita con la massima riservatezza fino al 3 agosto 2024, quando La Casa Reale ha pubblicato su Instagram un video che mostra il principe Hussein mentre culla la sua bambina e le sussurra con dolcezza all’orecchio la preghiera dell’Adhan, che è anche una benedizione e un augurio per una vita lunga e felice. Secondo la tradizione islamica, infatti, i padri si avvicinano all’orecchio destro dei loro figli appena nati e dicono: “Non c’è altro dio se non Allah. Maometto è il messaggero di Allah”.

In questo modo la famiglia compie già una sorta di professione di fede in nome del bambino e si assicura che le prime parole che il piccolo ascolterà siano un messaggio di devozione ad Allah e, quindi, all’Islam. Oltre al video il Palazzo Reale ha emesso un breve comunicato per annunciare la nascita della bambina: “La corte reale hashemita esprime le sue sincere congratulazioni e i suoi migliori auguri alle Loro Altezze Reali e alle Loro Maestà Re Abdullah II e la regina Rania al Abdullah per questa felice occasione…”.

Gli auguri di Rania e Abdallah

Su X la regina Rania ha fatto le congratulazioni ai neogenitori ed espresso tutta la sua felicità per la nuova arrivata: “Allah sia lodato per i suoi più grandi doni…hai illuminato le nostre vite con la nostra preziosa nipote Iman. Che Allah ci protegga. Congratulazioni a Hussein e Rajwa e possa Allah riempire le vostre vite con benedizioni e felicità”.

Anche Re Abdallah ha voluto condividere la sua gioia su X, firmandosi con l’appellativo “nonno” per la prima volta: “Allah sia lodato per averci dato la nostra prima nipote, Iman bint Hussein. Le mie congratulazioni ai cari Hussein e Rajwa per la loro neonata. Chiediamo ad Allah di farla crescere bene e che la protegga per i suoi genitori. Hai illuminato la nostra famiglia. Nonno”.

Iman bint Hussein è nata 14 mesi dopo il matrimonio dei suoi genitori, avvenuto a Palazzo

Zahran il 1° giugno 2023. La bambina non sarà inserita nella linea di successione al trono, poiché la Costituzione giordana garantisce il diritto a regnare solo ai discendenti maschi del