"Ricoverato per overdose". Andrea Diprè ricoverato in ospedale a Trento

"Andrea si trova in questo momento all'ospedale Santa Chiara di Trento causa overdose". Così inizia il messaggio che nelle scorse ore è apparso nelle storie del profilo Instagram di Andrea Diprè. L'ex avvocato, pornoattore e controverso personaggio dei social sarebbe ricoverato in gravi condizioni presso la struttura ospedaliera di Trento, ma sulle sue condizioni di salute non si sa molto. Le uniche informazioni sullo stato di Diprè sono quelle fornite dall'amministratore della pagina social del re del trash, che da giorni era sparito dai social network.

Il post pubblicato su Instagram

"Questa mattina ho ricevuto una chiamata da un caro amico di Andrea, dove mi è stato comunicato che Andrea si trova in questo momento all'ospedale Santa Chiara di Trento causa overdose. Sembrerebbe abbastanza grave, data la continuità con la quale Andrea si è drogato negli ultimi anni", riferisce l'amico di Diprè, che ha poi aggiungo: "Non avrei voluto dire nulla ma dato che la notizia sta circolando mi sembra opportuno darla in via ufficiale, anche perché so quanto Andrea avrebbe voluto che tutti lo sapessero. Chiedo a tutti di rispettare questo brutto momento, di rispettare la vera persona che è Andrea". Fino a due giorni fa Andrea Diprè aveva condiviso foto e video trash sulla sua pagina Instagram, Videotecadipreista, una delle tante aperte dall'uomo nel corso degli anni e che gli hanno permesso di essere seguito da oltre centomila follower e crearsi un personaggio.

Il trash, il porno e gli arresti

Ex fidanzato di Sara Tommasi, negli anni il nome di Andrea Diprè è finito spesso sulle pagine della cronaca giudiziaria e non. Nel 2016 a causa della violazione delle norme sulla tutela dei diritti dei minori era stato radiato dall'albo dei giornalisti del Trentino-Alto Adige, dove risultava iscritto da anni. Un anno dopo il re del trash, come è stato ribattezzato dal popolo dei social, venne condannato a una multa di 4500 euro e due mesi di reclusione per aver girato un filmino porno in un parco pubblico in un paese in provincia di Pordenone. L'ultima bravata risale al luglio 2021, quando Andrea Diprè fu arrestato in Germania. L'ex avvocato e pornoattore era stato diffidato a varcare la frontiera tedesca a causa di alcuni precedenti penali e era finito in manette.

La notizia del suo ricovero per un’overdose ha fatto il giro del web, ma non è chiaro quali siano le sue attuali condizioni di salute.