Il ricovero di Fedez e la lite per la separazione. Continua il silenzio di Chiara Ferragni sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

L'assenza di Chiara Ferragni dai social network comincia a destare sospetti perché la sparizione coincide, di fatto, con il ricovero di Fedez in ospedale a causa dell'ennesima emorragia interna. Dopo che il rapper ha varcato le porte del Policlinico per nuovi problemi di salute, l'imprenditrice digitale ha preso le distanze dal web, silenziando il suo account Instagram.

Niente più foto, niente video né storie dei suoi viaggi in giro per l'Italia che, in realtà, sta continuando a fare ma rigorosamente lontano dall'obiettivo del suo cellulare. L'ultimo post dell'influencer risale a cinque giorni fa, quando la Ferragni ha condiviso alcune foto scattate insieme al suo Golden retriever Paloma, che proprio in quei giorni ha compiuto un anno. Poi il silenzio assordante. Un fatto inconsueto per un personaggio come quello di Chiara Ferragni, che vive di esposizione mediatica e contenuti social.

Il motivi del silenzio social della Ferragni

Nelle scorse ore l'esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso diverse immagini della Ferragni in compagnia di fan e follower in alcune località turistiche. Scatti privati inviati da alcuni utenti a testimoniare che l'influencer è serena e continua la sua vita, ma momentaneamente lontana dai social. L'assenza non sarebbe legata, però, a una forma di rispetto nei confronti di Fedez, costretto a fare i conti con i suoi soliti problemi di salute. Secondo le ultime indiscrezioni circolate in rete tra i due ex coniugi ci sarebbe stato un forte litigio durante il ricovero del rapper in ospedale. Una dura discussione nella quale Federico Lucia avrebbe rinfacciato all'ex moglie Chiara di non essere andata a trovarlo durante la degenza.

Segnali che parlerebbero di un addio tutt'altro che risolto e molto complicato. Le voci non trovano conferma, ma alimentano di fatto la preoccupazione dei fan più legati ai Ferragnez, che ancora speravano in un loro riavvicinamento. Se Chiara Ferragni latita dai social, Fedez non ha mai smesso di mostrarsi e, dopo le foto e i video dall'ospedale, è tornato a condividere immagini più felici dalla Sardegna. Il cantante di Rozzano è volato sull'isola sarda per alcuni impegni di lavoro.

Dopo essere stato fermo per tre giorni per recuperare le forze dopo l'ultima emorragia interna, i medici gli hanno dato il via libera per tornare a esibirsi dal vivo. Nei prossimi giorni, infatti, Fedez è atteso al Billionaire e in altri locali della Sardegna per alcuni dj set.