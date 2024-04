"Disumanizza il cristianesimo". Rihanna accusata di blasfemia

È una delle cantanti pop più celebri del nuovo millennio, tanto da diventare una musa d’ispirazione per tutte le dive che vivono alla sua ombra. Rihanna ha cantato tante hit che, inevitabilmente, sono diventate colonna sonora dei tempi che corrono. Ma, oltre che artista è anche una mamma, un’imprenditrice e una donna contro corrente. Anche se sono più di sette anni che non pubblica più un album, si può dire che Rihanna oggi si gode il successo della sua linea di cosmetici e, soprattutto, si gode il suo stato di artista fuori dagli schemi. E lo dimostra anche in una delle ultime interviste rilasciate alla stampa americana. Più altro, a far scalpore è la copertina di Interview Magazine in cui Rihanna è stata immortalata con gli abiti di una suora sexy e, proprio questa foto, ha fatto scattare non poche accuse di blasfemia al giornale e alla stessa cantante che avrebbero "sessualizzato” l’immagine casta e pudica delle “serve del Signore”.

Una copertina tra sacro e profano per Rihanna. Fotografata da Nadia Lee Cohen, la cantante si è trasformata in una sensuale suora con tanto di velo nero e con una scollatura vertiginosa. Un look audacissimo e, proprio per questo è scattata l’accusa di blasfemia. Per completare il tutto, ha poi optato per un trucco colorato e molto marcato con rossetto rosso fuoco, ombretto sui toni dell’azzurro e sopracciglia sottilissime. Si parla di “ sessualizzazione delle rappresentazioni religiose”, “disumanizzazione del cristianesimo ”: questi sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto al post, ma Rihanna non scende a patti con nessuno. La copertina, però, in un certo qual modo, è legata a una lunga intervista in cui parla di maternità, di successo e nuove forme di spettacolo.

“Ho sempre sfruttato la mia silhouette, ora però mi guardo e mi dico che ho avuto due figli e il seno va aiutato un po’ a stare su – racconta -. La cellulite da terzo trimestre non è uno scherzo. Interventi chirurgici? Non mi rifarei mai l’addome, perché non voglio una cicatrice e neanche un nuovo ombelico, ma voglio che il seno torni dov’era una volta. Non vorrei una protesi, ma un lifting ”, confessa. Parole schiette e fin troppo sincere per Rihanna che non passano di certo inosservate e, nonostante le critiche, Rihanna non bada al peso del giudizio.

Oggi oltre al suo successo, ha i suoi due figli che ha avuto con ASAP Rocky.