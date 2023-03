Rissa social, si infila pure la Lucarelli: cosa ha combinato Lazza

Lazza è di sicuro il fenomeno del momento. Reduce dal Festival di Sanremo dove con la sua canzone Cenere si è posizionato secondo in classifica, sta avendo un successo che sembrerebbe non fermarsi più. Pare, però, che qualcuno non la pensi esattamente così e stiamo parlando proprio di Selvaggia Lucarelli. Infatti, questo pomeriggio i due hanno battibeccato inaspettatamente: la giornalista ha pubblicato dei tweet che sembrano sottolineare quanto il comportamento del cantante non le piaccia.

La miccia

Ad originare il tutto, è stato proprio un tweet di ieri pubblicato dal giovane cantante. Lazza ha voluto raccontare ai suoi fan cosa gli è capitato in un bar di Parigi: “Che ridere stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi là. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno“.

Che ridere stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi la. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno — LAZZA (@thelazzinho) March 30, 2023

Si trattava di un tweet palesemente ironico che, però, è stato preso forse fin troppo sul serio da qualche suo follower al quale prontamente gli ha risposto: “anche meno” e al quale lui ha replicato “su**” , per poi aggiungere: “non è un insulto è un verbo” .

La reazione della Lucarelli

È a questo punto che è intervenuta la Lucarelli per mostrare tutto il suo disappunto nei confronti del comportamento del cantante. La giornalista, infatti, ha prontamente screenshottato e, poi condiviso, i tweet di Lazza commentandoli in questo modo: “Lazza, il fenomeno“.

Il gesto della Lucarelli, però, non è passato di certo inosservato al giovane Lazza che ha subito voluto risponderle per le rime, alimentando la polemica: “Mi spiace che sia stato preso tutto così seriamente, io ovviamente stavo giocando e sono arrivati i soliti a mettere zizzania. Ho letto tutti i tuoi articoli su Sanremo, non c’è mezza volta che mi hai nominato. Grazie per il fenomeno”.

Ed effettivamente è vero, Selvaggia Lucarelli non ha mai nominato Lazza nei suoi articoli, bisognerebbe capire il perché, anche se a quanto pare il motivo potrebbe ricercarsi proprio nel comportamento del cantante non condiviso dalla giornalista.

Chi è Lazza

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, è un rapper milanese, originale nel suo genere per l’utilizzo del linguaggio riocontra (parlare al contrario, ndr) nelle sue canzoni, infatti, inverte le sillabe delle parole per generare rime caratteristiche. Cresciuto nel quartiere milanese di Calvairate, nonostante la sua giovane età ha già portato al successo numerose canzoni come Sofisticato, nel 2012, May Day, nel 2013, e ancora Wall Street Freestyle, Fuego, Maleducati, Lario RMX, Gucci Ski Mask e moltissime altre. L'ultimo album, Sirio, è uscito nel 2022 e parla della voglia di brillare, senza mai perdere se stessi. Proprio recentemente, l'abbiamo visto al Festival di Sanremo con la sua canzone Cenere che è stata in vetta alle classifiche per settimane.