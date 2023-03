"Sono un pessimo nipote". Lazza si scusa con la nonna in diretta a Domenica In

Gli echi del festival di Sanremo non si spengono. A un mese di distanza dalla fine della kermesse canora, alcuni dei protagonisti dell'ultima edizione sono ancora sulla cresta dell'onda. È il caso di Lazza, il rapper classificatosi secondo dietro a Marco Mengoni ma in vetta alle classifiche di ascolto e vendita con il brano "Cenere". L'artista, al secolo Jacopo Lazzarini, 28 anni milanese, è molto richiesto in radio e tv e Mara Venier non si è lasciata sfuggire l'occasione di averlo a Domenica In.

Ospite dell'ultima puntata domenicale del programma di Rai Uno, Lazza ha parlato della sua carriera (con tre album all'attivo prima dell'esordio sul palco del teatro Ariston) e della recente esperienza sanremese, dove ha potuto farsi apprezzare da un pubblico più vasto rispetto a quello del passato. Durante la chiacchierata con la padrona di casa, Mara Venier, è avvenuto, però, un fuori programma legato alla nonna del cantante e sul web il video è diventato virale.

"Mia nonna è arrabbiata nera..."

Mentre Lazza parlava con la Venier del successo odierno, il rapper ha colto l'occasione per salutare la nonna e mandarle un messaggio: " Mia nonna è arrabbiata nera perché non vado a trovarla. Sta al portone di fianco ai miei, ma non sto passando. Scusa, nonna, purtroppo sto lavorando tanto, ti vengo a trovare presto" . La Venier ha ironizzato sull'accaduto, dando ragione all'anziana e ha tirato fuori un cellulare, invitando Lazza a chiamare la nonna. " Però non ho il suo numero. Lo cambia in continuazione" , ha ammesso il cantante, ma la conduttrice gli ha suggerito di contattare la madre e a quel punto il rapper ha fatto la telefonata facendosi dare il numero della nonna. E a rispondere è stata proprio la donna.

" Nonna ciao, stai guardando la tele? Ti volevo chiedere scusa in diretta nazionale perché sono un pessimo nipote", ha esordito il 28enne mentre Mara Venier gli si era avvicinata per ascoltare la conversazione che, nonostante il vivavoce, si percepiva appena. "Eh lo so" è stata la risposta della nonna tra le risate del pubblico con Lazza, che ha replicato: "Scusami, ti voglio bene, giuro che passo da casa ". A quel punto è intervenuta la Venier, che ha suggerito un incontro a tre a casa dell'anziana per perdonare il rapper dell'assenza e si è autoinvitata tra gli applausi del pubblico in studio.