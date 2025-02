Il ritorno di Barbascura X, lo scienziato divulgatore pirata

Ascolta ora 00:00 00:00

Torna, dopo molto tempo su Youtube, Barbascura X (impegnato in altri progetti), lo scienziato divulgatore pirata con la sua ciurma di un milione di followers, con un nuovo video animalesco de La scienza Brutta, il suo format online più seguito. Se non conoscete Barbascura X cercatelo su Youtube, perché le sue storie di animali sono imperdibili. Come la famosa serie sui panda, i quali ce la stanno mettendo tutta per estinguersi, e sono vivi solo perché ci siamo intestarditi noi nel farli sopravvivere. Un carnivoro che mangia solo bambù e che si accoppia solo una volta all’anno senza alcuna voglia di accoppiarsi.

Ma oltre al panda non avete che l’imbarazzo della scelta della specie, ogni animale una storia evolutiva tragica, e saprete perché essere un salmone fa schifo, perché l’ornitorinco è un animale confuso, e poi cimici che infilzano le femmine squarciandogli l’addome per riprodursi (altro che sessismo, la natura è terrificante, come aveva già capito Darwin, ma anche Leopardi), perfino dieci peni mostruosi del mondo animale (tra cui quello del tapiro, altro che Rocco Siffredi, Striscia la notizia non lo sa). Il nuovo video appena uscito è sulle giraffe, cose che mai avreste immaginato.

Che belle le giraffe! Però guardatevi i combattimenti tra maschi che si prendono a collate («necking»), fanno l’elicottero con il collo, e per sapere se la femmina è fertile assaggiano la sua urina. Il tutto raccontato MALE. Che è il modo di Barbascura X per raccontarlo in modo esilarante alla sua ciurma.