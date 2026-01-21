Il ritorno di Chiara Ferragni, dopo il pandoro gate si riprende la scena

Chiuso un complicato capitolo - quello del pandoro Gate - per Chiara Ferragni se ne apre un altro ben più felice. L'imprenditrice digitale è il nuovo volto della campagna pubblicitaria internazionale per la primavera/estate 2026 del brand di moda Guess. Archiviata la vicenda giudiziaria legata al caso Balocco - che si è conclusa con il suo proscioglimento con rito abbreviato dall'accusa di truffa aggravata - Ferragni torna protagonista della scena fashion con una collaborazione importante per il suo rilancio a livello mondiale.

La nuova collaborazione mondiale

Dopo essere stata costretta a "emigrare" in Spagna e Grecia a caccia di un rilancio dopo il disastro del Pandoro gate, Chiara Ferragni si riprende la scena in Italia e nel mondo. Paul Marciano l'ha scelta come global ambassador della sua linea primavera/estate del prossimo anno e la campagna pubblicitaria porta la firma dei Morelli Brothers. La decisione di scegliere Chiara Ferragni come volto del marchio di moda è stata precisa, assicura Marciano, co-fondatore e chief creative officer di Guess: " Fin dall'inizio abbiamo sentito una forte connessione con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e, naturalmente, la sua bellezza erano perfettamente in linea con lo spirito Guess. Rappresenta una donna che crede in sé stessa e va avanti con determinazione" . La stima e il sostegno di Marciano nei confronti di Ferragni, in realtà, non è mai venuto a mancare anche quando tutti gli altri brand di moda, dopo lo scoppio del caso Balocco, hanno preso le distanze dall'influencer. Ferragni ha continuato a partecipare agli eventi firmati Guess in giro per il mondo e sui social non ha mancato di condividere quei momenti con i suoi follower.

Le parole di Chiara Ferragni sui social

Un anticipo della nuova campagna che vede protagonista Chiara Ferragni è stato pubblicato dall'imprenditrice sui suoi canali social. " Sono profondamente grata a Guess per avere creduto in me durante tutto questo complesso periodo e per avermi dato questa bellissima opportunità di ripartire con professionalità", ha scritto lei, ricordando il primo progetto con il brand firmato tredici anni fa : "Non posso credere che ho scattato la mia prima campagna con Guess nel 2013".

Grazie a Paul Marciano per avermi scelto". "Sono onorata di essere diventata il volto del brand come lo sono state icone del calibro di Claudia Schiffer, Anna Nicole Smith, Laetitia Casta e Drew Barrymore

Poi il ringraziamento più sentito: "", ha concluso Chiara Ferragni.