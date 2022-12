"In privato mi scrivono uomini famosi". La rivelazione di Wanda Nara

Ora che il matrimonio con Mauro Icardi è finito, Wanda Nara è una donna libera e come tale è molto corteggiata. L'imprenditrice argentina lo ha confessato nell'ultima intervista rilasciata alla rivista argentina Hola, dove ha parlato a ruota libera del divorzio da Maurito, del rapporto con L-Gante e dell'essere una mamma single. " Wanda è il mio miglior progetto ", ha dichiarato, spiegando di essere concentrata su se stessa e sui suoi cinque figli dopo l'addio al secondo marito, con il quale aveva provato a recuperare il matrimonio con un viaggio alle Maldive, ma senza fortuna.

Wanda Nara non ha fatto mistero di essere molto corteggiata e di avere ricevuto messaggi anche nelle ultime settimane, quando stava tentando di recuperare il rapporto con Maurito. " Mi chiede se ricevo proposte d'amore sui social? Ovvio! Mi mandano molti messaggi. Ci sono candidati, sì. Un sacco e alcuni di loro sono famosi. Ma la verità è che non mi interessa ".

Il divorzio da Icardi è in corso e la coppia sta affrontando la delicata fase della spartizione del patrimonio familiare. Mauro però non vuole separarsi. Lo ha confermato lei stessa in più di una intervista e lo ha ribadito a Hola. Ma Wanda indietro non vuole tornare: " È un vicolo cieco. Cento per cento. Voglio qualcuno che mi renda felice e che duri finché durano la felicità e la tranquillità ". E quel porto sicuro potrebbe essere L-Gante, il rapper argentino con il quale è nato un particolare feeling negli scorsi mesi dopo alcuni progetti di lavoro insieme.