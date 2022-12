L'addio si gioca sui soldi: tutti i numeri del divorzio tra Wanda e Icardi

Della questione divorzio e patrimonio se ne era già parlato a ottobre, quando l'addio tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembrava definitivo. Poi la coppia ha provato a rimettere insieme i cocci, ma la fuga alle Maldive non ha sortito l'effetto desiderato e il divorzio sembra ormai imminente. Wanda Nara ha confermato che indietro non si torna: ci ha provato ma non ha funzionato. E ora i giochi si spostano sulla spartizione del patrimonio familiare che, secondo fonti di stampa argentine, si aggira attorno ai 100 milioni.

In atto ci sarebbe già una vera e propria guerra tra i due ex coniugi, che si starebbero contendendo una consistente quota della ricchezza accumulata negli ultimi otto anni di unione. " Venti verdoni ", avrebbe dichiarato Wanda e la stampa sudamericana ha ipotizzato che si potrebbe trattare del 20% del loro patrimonio.

Un accordo è già firmato da tempo

Secondo quanto dichiarato dall'avvocato, che cura gli interessi della coppia argentina, Ana Rosenfeld, tra il calciatore e la moglie ci sarebbe già un accordo di divorzio. Lo scorso ottobre nel corso del programma "A La Tarde", il legale spiegò: " Alcuni immobili sono stati lasciati a Wanda e contanti, e lo stesso è stato lasciato a Mauro Icardi. Ognuno gestisce il suo patrimonio, l'hanno firmato lo scorso anno ". L'atto sarebbe stato firmato in Italia, ma non sarebbe stato operativo. La ripartizione, così come è stata firmata da Wanda e Maurito, dovrebbe essere effettiva solo al momento del divorzio. Ma cosa c'è davvero in ballo?

Patrimonio immobiliare

Wanda Nara e Mauro Icardi possiedono ben cinque immobili dislocati tra Italia e Argentina. L'elenco delle proprietà comprende due appartamenti a Milano: uno nei pressi dello stadio San Siro (quello che sarebbe finito al centro di una disputa con i vicini di casa) e l'altro in zona Porta Nuova. La coppia possiede anche una tenuta di campagna a Galliate e un'ampia casa sul lago di Como, che si stima abbia un valore di circa 2 milioni di euro. A queste va poi aggiunto l'immobile a Tigre, in Argentina, che la Nara condivise con il primo marito, Maxi Lopez.

Società e beni materiali

I soldi e i beni in gioco sono tanti e comprendono le numerose società e i marchi a nome di Wanda e Maurito. L'imprenditrice argentina detiene il 100% della World Marketing Football, società che gestisce due marchi distinti: MI9 di Mauro Icardi e Wan Collection, una linea di abbigliamento e cosmetici. A questi si è aggiunta, recentemente, la linea Wanda Cosmetics, che commercializza prodotti di bellezza.

La ricchezza accumulata da Icardi e Wanda, oltre al denaro sui conti correnti, comprende anche una serie di beni materiali come il parco auto. Una serie di vetture di lusso tra le quali spiccano una Lamborghini Huracan Spyder, una Bentley Bentayga, una Rolls Royce Ghost, una Hummer H2, una Mercedes Benz Classe G, un Range Rover e una Cadillac Escalade. Per un totale di oltre un milione. Non è strano, dunque, che tra i due argentini sia in corso un braccio di ferro.