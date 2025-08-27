Roberta Capua, il dolore per la morte dell’ex marito: “È stato e resterà il più grande amore della mia vita”

Dopo mesi di silenzio, Roberta Capua rompe il riserbo sulla tragedia che ha segnato profondamente la sua vita: la morte dell’ex marito, avvenuta lo scorso 31 maggio in un incidente. La conduttrice ed ex Miss Italia lo ha raccontato con parole toccanti in un’intervista rilasciata al settimanale F, rivelando che l’uomo, di cui non è stato reso noto il nome, è stato " il più grande amore della mia vita ".

“ Non sono ancora pronta a parlarne. È stato e resterà il più grande amore della mia vita ”, ha dichiarato con emozione Capua, spiegando come questa perdita si inserisca in un periodo già segnato da lutti profondi: nel 2023 ha perso anche entrambi i genitori.

Il ritorno in tv

La conduttrice, oggi 57enne, si prepara a tornare in televisione: dall’8 settembre sarà al fianco di Pierluigi Diaco su Rai2 con il programma Bella Ma’, anticipato dalla striscia Aspettando Bella Ma’, in onda dall’1 al 5 settembre. Un ritorno sul piccolo schermo che arriva dopo due anni difficili, vissuti nel dolore e nel riserbo.

Accanto alla forza del lavoro, a consolarla resta il legame con il figlio Leonardo, nato proprio dal matrimonio con l’uomo scomparso. Il ragazzo, oggi 20enne, è in partenza per Madrid, dove inizierà gli studi in Business Administration. Un’altra transizione delicata nella vita di Roberta, che racconta con dolcezza il rapporto con il figlio: “ Leonardo è indipendente ma affettuoso. Non è uno di quei ragazzi che si vergognano: se mi vede con i suoi amici non esita a darmi un bacio. È un distacco importante, ma sono felice per lui ”.

Un percorso segnato da successi e prove dolorose

Volto amato della televisione italiana, vincitrice del titolo di Miss Italia nel 1986, Roberta Capua è sempre riuscita

a coniugare eleganza e discrezione, anche nei momenti. Il dolore per la perdita dell’ex marito, avvenuta dopo la separazione, arriva in un momento di nuovi inizi, personali e professionali.