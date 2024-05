"Stiamo lottando, ma vinceremo". Così la neo mamma Roberta Morise dopo il parto

Roberta Morise e lo chef stellato Enrico Bartolini sono diventati genitori. Il piccolo Gianmaria è venuto alla luce venerdì scorso ma la famiglia ne ha dato notizia solo oggi attraverso un post Instagram, che sta destando molta preoccupazione. "Il 24 maggio è arrivato Gianmaria", ha rivelato Roberta Morise, pubblicando lo scatto del piede del neonato e parlando per la prima volta del difficile parto: "I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto".

Il post social che preoccupa i fan

Nel breve post condiviso insieme al compagno, lo chef stellato Enrico Bartolini, la conduttrice calabrese ha ringraziato l'ospedale Mangiagalli di Milano e tutto lo staff medico, che era presente durante il parto e che in qualche modo pare abbia salvato la vita della mamma e del piccolo: "Grazie ai medici per intuizione, talento e competenza". Poi, il profilo social della Morise è rimasto in silenzio per alcune ore e solo poco fa la conduttrice è tornata a parlare ai suoi follower per aggiornarli sulle sue condizioni e sullo stato di salute del bambino.

Travolta dai messaggi e dai commenti di vicinanza scritti dai suoi fan sotto al post e anche in privato, Roberta Morise ha ringraziato tutti per l'affetto dimostratole in questo particolare momento della sua vita. "Grazie a tutti, noi stiamo ancora lottando... ma vinceremo noi", ha scritto la showgirl, taggando il compagno e ringraziandolo pubblicamente per l'amore e il sostegno: "Sei tu il mio eroe, la mia roccia e il mio unico sostegno. Grazie papà".

Il parto, poi le parole su Instagram

Cosa sia successo a mamma e figlio non è chiaro, ma le parole piene di speranza e fiducia scritte dalla Morise lasciano ben sperare. Il parto era atteso proprio in questi giorni e la conduttrice di "Camper" aveva aggiornato i suoi follower su Instagram parlando dell'imminente evento. "Mi faccio bella per te", aveva scherzato Roberta sulla sua pagina social, mostrandosi dal parrucchiere poche ore prima di entrare in clinica.

In sala travaglio qualcosa di spiacevole, però, sembra essere accaduto e le parole scritte da Bartolini e Morise sul web raccontano di un momentoed emotivamente complicato che tutti si augurano possa essere superato al meglio e al più presto dalla coppia e soprattutto dal bambino.