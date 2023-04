Kate ha una rivale? La verità sulla liaison tra William e Rose Hanbury

Cosa c’è di vero nella presunta relazione tra Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley e il principe William? Il gossip circola da anni, sebbene la sua origine non sia del tutto chiara e ha trovato nuova linfa vitale dopo la morte della regina Elisabetta. I fatti, però, racconterebbero una storia molto diversa.

Spunta la “Rosa” d’Inghilterra

Per i tabloid Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley è la rivale in amore ed ex amica, anzi, nemica giurata di Kate Middleton. La donna che le avrebbe “rubato” il principe William mentre era incinta del piccolo Louis. La 39enne ex modella Rose è sposata con il 62enne David Rocksavage, VII marchese di Cholmondeley, dal 24 giugno 2009. La coppia ha tre figli ed è vicina di casa di William e Kate nel Norfolk. Infatti i marchesi vivono a Houghton Hall, che dista solo tre miglia dalla residenza di Anmer Hall. I legami dei due con la royal family sono profondi: durante il regno di Elisabetta II David era Lord Great Chamberlain, nel marzo 2023 re Carlo III lo ha nominato Lord-in-Waiting (nomina che ha riacceso i riflettori su Rose) mentre la nonna materna della Hanbury, Lady Elizabeth Lambart fu una delle damigelle d’onore al matrimonio della regina Elisabetta, nel 1947. Questa vicinanza tra i marchesi e i Windsor di per sé non spiega né giustifica il gossip della presunta liaison tra William e Rose. Un vero e proprio mistero che circola sui media da alcuni anni.

Rosa, "stanca del marito"

Nel 2019 esplose il “caso” Rose Hanbury. I giornali britannici sostennero che la marchesa fosse l’amante del principe William, la “nuova Camilla” che minacciava di infrangere il matrimonio in apparenza felice e perfetto dei principi di Galles. La stampa raccontò la storia secondo cui Rose, stanca del marito più anziano e sempre via per lavoro, si sarebbe avvicinata pericolosamente a William e l’amicizia di buon vicinato tra i due si sarebbe trasformata in qualcosa di più. Kate Middleton avrebbe scoperto la tresca e affrontato la rivale, rivelò una fonte al Sun: “È ben noto il fatto che Kate e Rose abbiano avuto un terribile scontro. Erano amiche, ma ora non più. William vuole fare da paciere, in modo che le due coppie rimangano amiche, visto che vivono così vicine e hanno amici in comune. Ma Kate ha chiarito che non vuole più vederli e vuole che William li allontani gradualmente, nonostante il loro status sociale”. Come punizione per il tradimento Rose Hanbury sarebbe stata bandita dalla corte e dagli eventi pubblici.

Foto compromettenti

Una fonte rivelò addirittura che il principe William avrebbe trascorso lo scorso San Valentino con Rose e non con Kate. “Li hanno visti godersi una romantica cena insieme”. Di prove, però, neanche l’ombra, almeno per ora. Proprio nel periodo di San Valentino 2023 questo gossip è stato accostato a un altro pettegolezzo risalente al 2017: sono state tirate fuori delle foto pubblicate dal Daily Mail che mostrerebbero il principe William a una festa in un club di Verbier, senza la moglie, mentre balla con un’altra donna. Qualcuno ha insinuato che quella ragazza sarebbe proprio Rose Hanbury. Per la verità nel 2017 i tabloid sostennero che la donna misteriosa fosse Sophie Taylor, una modella australiana. La qualità delle immagini è piuttosto scarsa, ma la figura accanto al principe sembrerebbe molto diversa da quella della marchesa. In ogni caso è impossibile accertarne l’identità. Inoltre non è chiaro come e perché siano rispuntate queste foto proprio adesso. Non vi è alcun motivo apparente.

La “rivale di campagna”

La stampa ha addirittura ribattezzato la marchesa di Cholmondeley con il nomignolo un po’ snob di “rivale di campagna” di Kate Middleton. Rose non ha mai reagito pubblicamente alle voci su una relazione con William. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione, è sempre rimasta dietro una spessa cortina di silenzio. Per lei hanno sempre parlato i fatti: nel giugno 2019, proprio nel periodo dello scandalo, era tra gli invitati al banchetto di Stato in onore di Trump, nel gennaio del 2020 prese parte alla messa a Sandringham, avrebbe partecipato alla festa per il 38esimo compleanno della principessa del Galles ed era con il marito al funerale della regina Elisabetta, lo scorso settembre. Inoltre, molto probabilmente, rivedremo i marchesi all’incoronazione di re Carlo III, il prossimo 6 maggio. Qualcuno potrebbe pensare che questi inviti, oltre al nuovo incarico del marchese, siano una strategia per mettere a tacere le malelingue. Una teoria poco credibile, poiché implica un legame importante, basato sulla fiducia, tra Sua Maestà e il marito della presunta amante di William. Un intrigo pericoloso. E se, invece, gli inviti a corte fossero semplicemente attestati di stima della Corona nei confronti di una coppia in vista e leale?

L’ombra di Buckingham Palace

Stando sempre alle ricostruzioni della stampa britannica Buckingham Palace avrebbe messo a tacere le voci di una tresca tra William e Rose affinché non venisse intaccata l’immagine patinata e impeccabile del matrimonio dei principi di Galles. La loro unione, simbolo di una monarchia nuova e moderna, andrebbe difesa a ogni costo: da questa dipenderebbe, infatti, la sopravvivenza stessa della Corona. Poco importa se ciò vuol dire sacrificare la reputazione di un membro della royal family. In questa prospettiva sono state interpretate le accuse formulate dal principe Harry nel documentario Netflix dello scorso dicembre: “[I media e la famiglia reale] erano felici di mentire per proteggere mio fratello, ma non avevano alcuna intenzione di dire la verità per proteggere noi” . Qualcuno ha collegato queste parole al mistero Rose Hanbury, suggerendo che il Palazzo potrebbe aver nascosto la presunta liaison con silenzi e bugie. Tutto per proteggere William e, quindi, l’istituzione. In realtà si tratta di congetture. Il duca di Sussex non ha fatto allusioni, neanche un vago riferimento che possa stabilire un contatto ben preciso tra le sue dichiarazioni e la marchesa di Cholmondeley.

“Una coppia aperta”