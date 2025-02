Rose Villain, il vestito rosso, la pancia sospetta. I social impazziti: "È incinta"

Ascolta ora 00:00 00:00

Rose Villain è incinta? È la domanda che circola con maggiore insistenza sul web dopo l'esibizione dell'artista nella prima serata del festival di Sanremo. Rose si è presentata sul palco del teatro Ariston con un abito da sera aderente, che ha messo in risalto forme sospette, e la mano è scivolata spesso sulla pancia dando il via ai rumors su una sua presunta gravidanza.

L'indiscrezione

Rose Villain è stata tra le prime a esibirsi sul palco con il brano "Fuorilegge" e sin dalla discesa della scalinata l'attenzione del popolo del web si è concentrata sul suo ventre. Lo splendido vestito rosso aderente ha messo in risalto il suo fisico ma ha anche accentuato rotondità, che sono apparse molto sospette al popolo del web. E subito la voce di una possibile gravidanza ha preso piede in rete. "Rose Villain palesemente incinta, è bellissima raga", ha scritto un utente su X, mentre un altro ha aggiunto: "A breve annuncia la gravidanza?". A dare risalto al pettegolezzo è stato è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che si trova in Riviera per seguire da vicino la kermesse canora. Dopo l'esibizione di Villain, Parpiglia ha cinguettato su X: " Rose Villain... sussurrano in dolce attesa ".

Le dichiarazioni di Rose Villain