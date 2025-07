Russell Crowe è irriconoscibile: ecco cosa gli è successo

Correva l'anno Duemila quando sui grandi schermi di tutto il mondo apparve Il gladiatore, il film di Ridley Scott che, a dispetto di molteplici errori, non è solo diventato un cult indimenticabile, ma di fatto ha avuto il merito di lanciare la carriera di Russell Crowe. La storia di Massimo Decimo Meridio, passato dall'essere un generale dell'esercito romano a un semplice schiavo costretto a combattere nell'arena del Colosseo, ha appassionato numerosi spettatori e ha finito col rendere il suo protagonista un vero e proprio sex symbol. Tuttavia, negli anni, la corporatura di Russell Crowe è cambiata vistosamente e l'attore si è presentato agli occhi degli spettatori con un corpo molto più morbido e in sovrappeso. Sebbene le capacità attoriali non ne abbiano affatto risentito, Russell Crowe per decenni non è più stato l'attore da prendere ad esempio per un modello di "bellezza standard."

Tuttavia, durante la sua ultima apparizione ai Golden Bee Awards in Slovenia, Crowe - che è anche appassionato di musica e ha duettato con Zucchero - è apparso estremamente in forma, tanto da spingere gli spettatori a chiedersi che cosa stia accadendo nella vita dell'attore. La risposta viene dal magazine Life and style, che ha riportato di aver parlato con una fonte molto vicina a Russell Crowe, scoprendo che l'aspetto più sano dell'attore è dovuto alla vicinanza della fidanzata Britney Theriot, di circa trent'anni più giovane di lui. La donna, infatti, avrebbe dato a Crowe tanto il supporto quanto la motivazione necessari a perdere peso, di modo da apparire al meglio quando, alla fine dell'anno, poseranno per le foto del loro matrimonio. La fonte della rivista ha sottolineato che Britney amerebbe Russell Crowe a prescindere e "con qualsiasi taglia", ma di aver capito che "il suo peso stava arrivando a un punto in cui sarebbe diventato un pericolo per la sua salute". Per questo la futura signora Crowe avrebbe fatto un passo avanti, decidendo di intervenire e convincendo il futuro marito ad avere uno stile di vita più sano.

Ad oggi, Russell Crowe ha perso già tredici chili, mentre l'obiettivo sarebbe quello di riuscire a perderne almeno altri dieci per raggiungere il peso forma ideale. L'attore ha eliminato tutto il cibo spazzatura dalla sua dispensa, rinunciando a qualsiasi snack. Non volendo però seguire una dieta da completo deficit calorico, Crowe avrebbe optato per un'alimentazione sana e consapevole, basata soprattutto su cibi naturali e genuini, prediligendo proteine, verdure e frutta.

A questo piano alimentare, Crowe ha aggiunto anche la decisione di smettere completamente di bere, eccezion fatta per le occasioni speciali, dove non disdegna qualche brindisi. A tutto ciò si aggiunge anche un piano di attività fisica, attività in cui è seguito da un personal trainer.