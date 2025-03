La Russia, Ballando con le stelle, la rottura: la storia d'amore tra Natalia Titova e Simone Di Pasquale

Ascolta ora 00:00 00:00

Vent'anni fa Natalia Titova e Simone Di Pasquale esordivano sulla pista di Ballando con le stelle nella prima fortunata stagione del talent condotto da Milly Carlucci. In pochi sanno, però, che i due danzatori professionisti oltre a essere stati una coppia in pista sono stati una coppia anche nella vita privata. La loro relazione cominciò nel 1998 e si concluso dopo sette anni proprio dopo la fine della seconda stagione di Ballando con le stelle.

L'incontro combinato

È il 1998. Natalia Titova vive a Mosca, è una ballerina professionista e gareggia a livello internazionale per la Russia. La Federazione italiana di danza sportiva sta cercando una danzatrice che affianchi il promettente Simone Di Pasquale. Il tecnico Allan Fletcher propone Titova ma lei è riluttante all'idea di trasferirsi in Italia, dove non conosce nessuno. Alla fine, Natalia accetta e vola in Italia. " Mi è preso un colpo perché ho visto questa bellezza che arrivava verso di me" , racconterà Simone raccontando il primo incontro con Titova all'aeroporto.

Il feeling in pista

Per Natalia e Simone inizia un periodo di lavoro intenso. I due danzatori si allenano ogni giorno con l'intenzione di partecipare ai campionati italiani dove, dopo un anno di allenamento, si classificano secondi. Titova e Di Pasquale partecipano anche a numerose competizioni internazionali raggiungendo il quinto posto al concorso "World Master" di Innsbruck, il terzo posto al concorso "Rising Stars" di Blackpool e il primo posto al concorso "Rising Stars UK". La complicità sulla pista si trasforma, però, in qualcosa di più e nel 1999 i due ballerini si legano anche sentimentalmente.

La convivenza

Gli impegni in pista li portano a trascorrere gran parte del loro tempo insieme per questo nel 2000 Natalia e Simone decidono di andare a convivere. Prima prendono in affitto un appartamento poi, quando Di Pasquale parte per il servizio militare, la coppia si trasferisce a casa dei genitori di Simone, che a Natalia sono legati da un affetto profondo. Rientrato dalla leva il ballerino decide di fare un passo importante per il suo futuro e apre una scuola di ballo a Roma.

Ballando con le stelle

Gennaio 2005. Natalia e Simone vengono contattati dalla produzione di Ballando con le stelle, che sta cercando ballerini professionisti che affianchino personaggi famosi nella prima edizione del programma. Milly Carlucci viene colpita da entrambi e li arruola nella squadra dei danzatori. Simone viene assegnato a Hoara Borselli mentre Natalia affianca Francesco Salvi. Per la coppia si tratta di una vera e propria rivoluzione. Dopo anni passati sulla pista tra gare e impegni internazionali, Di Pasquale e Titova vengono catapultati in una nuova realtà e la televisione li rende improvvisamente famosi. Il pubblico si affeziona a loro e il fatto che siano una coppia nella vita privata li fa finire al centro dell'attenzione di media e riviste di gossip.

Segnali di crisi

Grazie al talent di Milly Carlucci Simone e Natalia ottengono grande popolarità anche perché Simone vince la prima edizione del programma, mentre Natalia si classifica seconda. Le trasmissioni pomeridiane li invitano come ospiti per parlare della loro vita privata e la gente li ferma per strada come dei veri e propri divi. " Ci siamo resi conto del successo quando al termine della trasmissione abbiamo iniziato a firmare autografi per strada ", racconterà Di Pasquale anni dopo. Tanta attenzione, però, inizia a minare il rapporto tra Natalia e Simone che vivono un momento di forte crisi.

La seconda stagione a Ballando

Visto il successo della prima edizione, Ballando con le stelle torna in onda anche a settembre con la seconda stagione. Natalia e Simone vengono riconfermati Simone al fianco della presentatrice Alessandra Canale e Natalia con l'attore Vincenzo Peluso. Mentre Di Pasquale viene eliminato nelle prime puntate, Titova raggiunge la finale classificandosi terza. Tra la ballerina e il compagno però è in corso una crisi profonda e al termine del programma poco prima di Natale 2005 le loro strade si dividono. Si tratta di un addio definitivo. I motivi che hanno spinto i due danzatori a interrompere la loro relazione non sono stati resi noti ma, anni dopo, Simone Di Pasquale ha raccontato: " Ci siamo lasciati perché l’amore può finire però rimane un grande legame e un grande rispetto".

Natalia Titova e Simone Di Pasquale oggi

A vent'anni di distanza dal loro primo incontro Natalia e Simone sono ancora legati da una profonda amicizia.

Oggi Natalia Titova è sposata con l'ex nuotatore, conosciuto proprio sulla pista di Ballando con le stelle. E dallo sportivo ha avuto due figlie. Simone Di Pasquale è legato, che di recente lo ha reso padre.