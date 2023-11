"Ballando con le stelle? Tornassi indietro...". La confessione di Natalia Titova

" Sono fortemente pentita di aver lasciato Ballando ". Natalia Titova non ha dubbi. Abbandonare lo show del sabato sera di Rai Uno è stato uno sbaglio. Nel 2014, al termine della decima edizione di Ballando con le stelle, la ballerina russa decise di dire addio al programma di Milly Carlucci, accettando la proposta di Maria De Filippi di diventare insegnante di ballo ad Amici 15. Ma oggi, nove anni dopo, la Titova sente di avere sbagliato.

Lo ha confessato nell'ultima intervista rilasciata a Novella 2000, dove la danzatrice professionista ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera sulle piste da ballo e in televisione, luogo dal quale ormai è quasi assente. Eppure, dal 2005, anno di inizio di Ballando con le stelle, fino al 2015 è stato uno dei volti più amati della trasmissione, danzando al fianco di personaggi noti come Bobo Vieri, Massimiliano Rosolino (diventato poi suo compagno di vita) ed Emanuele Filiberto di Savoia con il quale vinse il programma nel 2009.

I motivi dell'addio a Ballando

L'ultima volta che Natalia Titova ha danzato a Ballando era il 2014. Quando la decima edizione terminò la ballerina russa annunciò di essere pronta ad appendere le scarpette al chiodo. " Non mi sentivo più a mio agio con le scollature e le gonne con lo spacco", rivelò anni fa in una intervista a Visto. L'addio portò uno strascico di polemiche, ma la Titova chiarì che con la Carlucci non c'erano stati dissapori: "Quando ho spiegato a Milly della possibilità offerta da Amici, ha capito le mie ragioni. Non potevo più fare finta di essere una ragazzina". I problemi legati al ginocchio, che l'aveva tormentata nelle ultime due edizioni del programma, poi l'avevano portata a fare una scelta, preferendo Amici.

Il pentimento su Ballando

A nove anni di distanza Natalia Titota ha confessato di essersi pentita. " Sono stata a Ballando con le stelle dalla prima edizione. Ho lasciato il programma per il ripresentarsi del problema al ginocchio con il quale sono nata e anche perché pensavo che non si potesse percorrere tutta la vista sulla stessa strada", ha dichiarato a Novella 2000 la ballerina, aggiungendo: "Ma ora sono fortemente pentita di aver lasciato Ballando. Ho capito che avrei potuto trasformarmi e crescere anche all’interno del programma". Poi ha rivelato che sarebbe pronta a tornare in tv alla corte di Milly Carlucci: "Se potessi tornare indietro non lo lascerei mai… Se mi richiamano a Ballando io ci vado ".

L'opinione su Amici