Simone Di Pasquale in lacrime a Ballando: "Lascio"

" Ho iniziato con una bionda e concludo con un'altra bionda ". Era il 2005 quando Simone Di Pasquale vinceva la prima stagione di Ballando con le stelle insieme a Hoara Borselli. Sedici anni dopo il ballerino ha deciso di chiudere la sua esperienza nello show del sabato sera di Rai Uno.

Il danzatore professionista lo ha confessato durante la clip di presentazione dell'esibizione per la manche del ripescaggio: " E' qualche anno che sono dell'idea che ho fatto il mio tempo. Dopo 16 anni questa potrebbe essere l'ultima esibizione ". Simone Di Pasquale ha esordito sulla pista di Ballando con l'inizio dello show, nel 2005. E con il passare degli anni è diventato uno dei volti più amati dal pubblico. La sua presenza nell'edizione attuale, dove ha ballato al fianco di Bianca Gascoigne, è stata in bilico fino alla fine. Ma a settembre il ballerino ha deciso di tornare per la sua ultima gara.

" Mi piacerebbe ballare per tutta la vita ma è impossibile - ha detto durante il video Di Pasquale - il mio legame a questo programma è totale e mi piacerebbe chiudere in bellezza con una finale e magari con una vittoria. Sarebbe il massimo ". Il danzatore non ha nascosto l'emozione e le lacrime non sono mancate. Simone Di Pasquale - il ballerino simbolo di Ballando, come lo ha definito Milly Carlucci durante la puntata - ha fatto capire che il motivo dell'addio non è legato a una stanchezza verso il tipo di programma, ma una necessità di fermarsi proprio con il ballo: " Non è che non lo voglio più fare perché non mi piace farlo. Però c'è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti" .