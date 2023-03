"Sa fare...". La confessione hot di Belen su De Martino

Altro che crisi. Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez l'amore è forte. A testimoniarlo ci sono i video e le foto social, che l'argentina ha condiviso su Instagram negli scorsi giorni - dopo che si erano diffuse le voci di un allontanamento tra i due - e le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'ultima intervista fatta con Le Iene presentano Inside. Ai colleghi de Le Iene la showgirl ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita privata al fianco del marito Stefano De Martino in questi lunghi anni di relazione tra addii, tradimenti e ritorni di fiamma.

La passione li unisce

A tenerli uniti oltre alla stima e all'affetto c'è sicuramente la passione. Da sempre molto gelosa del suo compagno, Belen Rodriguez a Le Iene Inside ha ammesso di essere ancora fortemente attratta dal marito, che sotto le lenzuola avrebbe una particolare dote. " Cos'ha De Martino che gli altri non hanno? Te lo dico dopo..." , ha provato a tergiversare la showgirl alla domanda irriverente della iena Nina Palmieri, ma poi si è lasciata andare a una confessione decisamente privata: " Sa fare veramente bene l'amore" . Belen non si è spinta oltre ma tanto è bastato a scatenare la reazione del popolo dei social tra commenti e ironia. A ottobre scorso, Stefano De Martino era stato invece più serafico parlando delle serate trascorse con Belen tra una serie tv e poco altro: " Io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio ".

Oltre i tradimenti e la crisi