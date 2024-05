Sabrina Salerno e il "quasi topless", Fedez e il bacio in discoteca, Arisa e i mille spasimanti

Settimana ricca di gossip e con l'arrivo del primo caldo non poteva essere altrimenti. Tra i protagonisti della cronaca rosa c'è chi ha rischiato di rimanere in topless in tv (Sabrina Salerno), chi ha ricevuto oltre mille proposte di matrimonio (Arisa), chi si è fatto paparazzare in discoteca (Fedez) e chi ha partorito (Marica Pellegrinelli).

Incidente hot per Sabrina Salerno in diretta a L'Acchiappatalenti

La prima puntata del nuovo show di RaiUno L'Acchiappatalenti non ha convinto il pubblico. Il programma di Milly Carlucci ha trovato comunque spazio sulle pagine dei siti di spettacolo per il piccante fuori programma che ha coinvolto Sabrina Salerno. La showgirl, insieme a Mara Maionchi, Wanda Nara, Teo Mammuccari e Francesco Paolantoni, è giudice della trasmissione ma durante l'esibizione di un talento ha rischiato di rimanere in topless in diretta. Un concorrente vestito da verme si è catapultato al tavolo della giuria, seminando il panico e alla showgirl, complice un movimento improvviso, si è slacciata la camicetta. Sabrina Salerno ha evitato il peggio tenendosi la camicia davanti e facendosi aiutare dalla Carlucci a sistemare la situazione, ma il video della scenetta è comunque diventato virale sui social network. Ovvio.

Arisa e l'appello social sulle nozze: "Ho ricevuto 1500 proposte"

Il 28 agosto 2023 Arisa lanciava un appello amoroso sulla sua pagina Instagram: "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio". Ebbene, nove mesi dopo, la cantante ha svelato quanti uomini si sono proposti: oltre un migliaio di spasimanti. Arisa lo ha confessato durante l'ultima intervista rilasciata la Corriere: "Ho ricevuto 1.500 proposte, ho smesso di contarle. Ma in realtà non cercavo marito, era un modo per denunciare il cinismo dei rapporti che viviamo, filtrati dai social, era ironico. Io non sono soltanto Arisa, ma una donna come le altre, fatta di carne, con le stesse speranze e gli stessi sentimenti di tutti". Eppure, in tantissimi hanno provato a fare breccia nel cuore dell'artista che però, in questo momento, ha confessato di essere più proiettata alla carriera che all'amore. Punti di vista.

Fedez pizzicato mentre bacia una ragazza in discoteca?

Fedez e il gossip vanno a braccetto. Sebbene il rapper non ami apparire sulle pagine della cronaca rosa, non fa nulla per evitare di finirci. A due mesi di distanza dall'addio a Chiara Ferragni, Federico Lucia si sta godendo la sua nuova vita da single e sembra avere già rimpiazzato l'ex moglie con un'altra bionda. I paparazzi e i fan lo hanno pizzicato più volte insieme alla 23enne Ludovica Di Gresy ma lui ha rispedito al mittente le insinuazioni. "Io e lei ci siamo sentiti. Abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite. Basta", ha detto a Michel Dessì per Pomeriggio5 negli scorsi giorni. Eppure, poche ore fa alcune foto hanno insinuato il dubbio che Fedez e Ludovica si frequentino davvero. La pagina social Very Inutil Pipol ha pubblicato due foto scattate da un utente, che sembrano immortalare proprio il rapper con la bionda mentre si baciano in una discoteca di Milano. La luce soffusa e la scarsa qualità delle immagini costringono a usare i condizionali, ma se le foto sembrano parlare da sole. E il gossip continua.

Marica Pellegrinelli mamma, nata la figlia di William Djoko

Marica Pellegrinelli è diventata mamma per la terza volta. Dopo i due figli avuti da Eros Ramazzotti la modella ha dato alla luce la piccola Ariela Wilhelmina, figlia del dj William Djoko. La bambina è nata il 29 aprile scorso ma Marica Pellegrinelli ha scelto dare la notizia solo dieci giorni dopo la sua nascita. Lo ha fatto come di consueto sui social network con un post di benvenuto. "Eccoti qui! Finalmente con noi, ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi ed hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile. La nostra casa è in festa! Colma di amore, fiori, incensi e doni", ha scritto la modella su Instagram, pubblicando i primi scatti di Ariela Wilhelmina.

Congratulazioni.