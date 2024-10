"Questa esperienza mi ha cambiato profondamente". Sabrina Salerno inizia la radioterapia

Ascolta ora 00:00 00:00

Un mese dopo l'intervento al seno per rimuovere un nodulo maligno, Sabrina Salerno è tornata ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. La showgirl ha ripreso lentamente la sua vita di tutti i giorni ma la lotta contro il tumore è ancora una costante della sua quotidianità e Sabrina lo ha raccontato attraverso il suo ultimo post Instagra: " Ottobre è stato il mese di un'estenuante attesa, ho già iniziato la terapia ormonale e a dicembre si parte con la radioterapia ".

Il ritorno sul palco a fine ottobre

Tra un mese e mezzo Sabrina Salerno si sottoporrà al primo ciclo di radioterapia con l'obiettivo di sconfiggere definitivamente il cancro che le è stato diagnosticato lo scorso luglio a seguito di una mammografia di routine. La showgirl aveva annunciato di avere un nodulo maligno attraverso un post pubblicato su Instagram e aveva gettato nello sconforto i suoi fan. Sabrina Salerno ha reagito però con forza e resilienza con l'obiettivo di rispettare l'impegno preso con i suoi fan francesi. " Dal 31 ottobre, in Francia, mi aspettano ventuno concerti e non vedo l'ora!" , ha scritto sui social network la cantante.

La percezione della vita

Da quando ha scoperto di avere un tumore al seno, l'artista ha iniziato un lungo percorso fatto di accettazione, dolore e lacrime, ma anche di forza e proprio a causa di questa esperienza è riuscita a vedere il mondo con occhi diversi. " Inutile dire che la percezione che ho oggi della vita è completamente cambiata", ha raccontato su Instagram Sabrina, confidandosi con i suoi follower, che oggi sono oltre un milione: " All'inizio mi sembrava tutto un incubo ma strada facendo ho compreso che, tutto questo stravolgimento, poteva essere un’opportunità di cambiamento personale profonda ".

Sorrido molto di più alle persone

Sabrina Salerno si è aperta agli altri in modo più profondo: " Sorrido molto di più alle persone, soprattutto a quelle che non conosco, per contro sono delusa da altre che pensavo di conoscere. Mio marito, mio figlio e alcune amiche sono stati il mio quotidiano supporto e questa è stata la mia più grande fortuna" . Poi, prima di concludere il suo post, ha voluto mandare un messaggio di sostegno e vicinanza a chi, come lei, combatte contro un tumore: " Abbraccio fortissimo tutti, uomini e donne, che in questo momento stanno vivendo un percorso simile o più faticoso del mio. La vita è meravigliosa e vi giuro che mai avrei pensato di scrivere una frase simile a dispetto di tutto!!! Come si cambia… un ex malinconica cronica".

Il messaggio di Sabrina Salerno arriva in un mese, quello di ottobre, che accende i riflettori sulladel tumore al seno contraddistinto dal fiocco rosa. Un fiocco che ora Sabrina indossa con coraggio.