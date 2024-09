"Sono in un tunnel e cerco la luce". Sabrina Salerno torna a parlare del tumore

Ascolta ora 00:00 00:00

A una settimana di distanza dall'intervento per rimuovere il tumore al seno Sabrina Salerno è tornata sui social network per aggiornare i fan sulle sue attuali condizioni di salute. La cantante sta combattendo contro il cancro, una forma scoperta precocemente durante un controllo di routine, al quale l'artista si è sottoposta lo scorso luglio. Da quel momento per Sabrina Salerno è cominciata una difficile battaglia, che lei ha descritto come un "tunnel" in un lungo video pubblicato su Instagram.

Al momento la showgirl, 56 anni compiuti lo scorso marzo, si trova nella sua abitazione, dove si sta riprendendo dall'intervento di quadrantectomia al seno. I medici, che l'hanno operata, hanno parlato di un tumore "s coperto in fase iniziale " grazie alla prevenzione e hanno rassicurato sul buon esito dell'operazione. Sin dalle prime ore post-operatorie Sabrina Salerno ha fatto sapere di essere in buone condizioni e pronta a combattere per sconfiggere il male, che l'ha colpita. Ma nelle scorse ore la cantante ha voluto ringraziare pubblicamente i suoi follower con un lungo video messaggio pubblicato nelle storie della sua pagina Instagram.

Come sta Sabrina Salerno

" Non so quante volte ho già fatto questo video perché arrivo a un punto e mi commuovo" , ha confessato Sabrina nel video pubblicato su Instagram, proseguendo: " Volevo ringraziarvi per i messaggi. Sono uscita dall'ospedale il giorno dopo l’operazione. Grazie per il sostegno e l'affetto che mi avete dimostrato". Nel filmato la cantante ha voluto anche mandare un abbraccio virtuale a tutte quelle donne che, come lei, stanno combattendo contro il cancro. " Si entra in un tunnel e si cerca la luce perché è necessaria ", ha spiegato la Salerno, cercando di dare un senso a ciò che sta vivendo in questo momento.

Poi è arrivato il saluto finale e la promessa ai suoi tanti fan: " Quindi grazie di cuore. Io spero di tornare sul palco presto, prestissimo. Mi sono data come scadenza un mese e incrociamo le dita ".

Forza Sabrina andrà tutto bene, non si molla un ca**o. Ti abbraccio forte

Nel lungo elenco dei vip che l'hanno sostenuta da lontano c'è anche Carolina Marconi , l'ex gieffina che scoprì di avere un tumore al seno nel 2021 e che lo scorso anno ha annunciato di essere guarita. "", ha scritto la modella venezuelana, invitando l'amica e collega a lottare con tutte le sue forze.