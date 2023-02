"Non è mai successo prima". Amadeus pensa già a Sanremo 2024

Non sono passate neanche due settimane dalla fine del festival di Sanremo che già si pensa (e si parla) dell'edizione 2024. Va bene che creare attesa sembra portare i suoi frutti, ma dodici mesi prima sembra decisamente troppo. Eppure Rosario Fiorello ha annunciato la sua presenza a Sanremo 2024, il quinto con Amadeus nei panni di conduttore e direttore artistico.

L'anticipazione è arrivata nel corso dell'ultima puntata di Viva Rai2, il programma con il quale lo showman siciliano va in onda ogni mattina su Rai Due. " Vado solo all'ultimo, a riprendermi Amadeus. Giusto cinque minuti, dopo la proclamazione del vincitore, per portarlo via dopo il suo quinto festival", ha dichiarato Fiorello in diretta, scherzando sul primo Sanremo: "Abbiamo iniziato insieme la prima edizione e non potrò mancare alla fine del quinto festival ". La gag di Fiorello, però, non è rimasta isolata. Già perché Amadeus sembra essere pronto a dare le prime anticipazioni ufficiali sul suo prossimo Festival.

Lo spoiler di Amadeus su Sanremo 2024

La presenza di Fiorello non è l'unica anticipazione relativa alla prossima kermesse canora di Amadeus. In una clip andata in onda questa mattina su Viva Rai 2, infatti, il conduttore ha anticipato di avere già alcune importanti novità sulla prossima edizione che sembra volgere nella direzione del "festival infinito", cioè oltre i confini del teatro Ariston. Negli ultimi due anni il Festival è uscito dal teatro, coinvolgendo la città con palchi secondari (in mare e nelle piazze) e sembra che gli ultimi spoiler per Sanremo 2024 vadano in questa direzione.