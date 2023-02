"Ma non fa il dj?". La gustosa gaffe di Gino Paoli con Amadeus

Nel corso dell'ultima edizione del festival di Sanremo se ne sono viste di tutti i colori. E l'ospitata di Gino Paoli è tra gli episodi che hanno lasciato il segno. L'artista, uno dei cantanti più rappresentativi della storia della musica italiana, è tornato sul palco dell'Ariston con qualche acciacco e vuoto di memoria, ma la sua voce ha comunque incantato. Il suo ritorno in riviera sarà, però, ricordato per un paio di siparietti avvenuti prima e durante la sua esibizione sul palco.

Gino Paoli è stato uno degli ospiti italiani della serata finale del Festival. Il cantautore, 88 anni, si è esibito a metà serata e sul palco si lasciato prendere la mano, raccontando un piccante aneddoto legato a Little Tony. Per evitare il peggio, Gianni Morandi e Amadeus sono dovuti intervenire per fermarlo prima che il racconto degenerasse. " Sono felice di essere qui, anche se è una gabbia di matti ", ha detto Paoli prima di cantare "Il cielo in una stanza".

L'attenzione del popolo del web è stata però catturata da un retroscena filmato poco prima dell'ingresso di Gino Paoli sul palco. Nel video, che sta circolando da ore in rete, si vedono Gianni Morandi e Paoli nel backstage durante una pausa pubblicitaria. Amadeus saluta l'ospite e poi torna al centro del palco per annunciare il suo ingresso ed è qui che si consuma il siparietto tragicomico. " Anche lui non è mica sano?", afferma il cantautore rivolgendosi verso Gianni, che gli risponde : "Ma lui è Amadeus".

L'età sembra giocare un brutto scherzo a Paoli in quanto a memoria recente e al co-conduttore bolognese chiede: "Ma lui non faceva il disc jockey. E che fa qui? ". Chiaro il riferimento al passato di Amadeus, quando lavorava in radio. Morandi imbarazzatissimo e sorpreso dalla domanda di Paoli, spiega: " Come che ci fa? Ma è lui che conduce il Festival". E la risposta di Gino Paoli rimarrà negli annali della storia della kermesse canora: "Davvero ?". Poi l'artista ha fatto il suo ingresso e davanti al pubblico ha portato in scena un revival della musica italiana.