"Il mio ultimo festival...": la rivelazione di Lorella Cuccarini su Amadeus

" Sanremo? Era l'ultima cosa che avrei immaginato ". Lorella Cuccarini è ancora sorpresa per la scelta fatta da Amadeus, che l'ha voluta al suo fianco - nel ruolo di co-conduttrice - nella quarta serata del festival di Sanremo 2024. Ospite dell'edizione serale del Tg1, la showgirl ha ammesso di essere rimasta scioccata dalla proposta fattale dal direttore artistico pochi mesi fa, quando ancora il pubblico non conosceva i nomi delle tre donne, che affiancheranno Amadeus sul palco del teatro Ariston.

" La prima cosa che mi ha detto Amadeus è stata: 'Ti piacerebbe fare una serata con me? È il mio ultimo festival e lo vorrei fare con gli amici'", ha raccontato Lorella Cuccarini durante il telegiornale serale di RaiUno, rivelando di essere molto felice per la co-conduzione, che la vedrà calcare il palco dell'Ariston venerdì 9 febbraio. " Sinceramente era proprio l'ultima cosa che avrei immaginato" , ha aggiunto l'artista, che vivrà l'emozione del Festival al fianco di Giorgia, Teresa Mannino e Marco Mengoni. A lei spetterà la serata delle Cover, che già lo scorso anno visse da protagonista al fianco del giovanissimo emergente Olly.

"Non me lo aspettavo"

Pochi giorni fa, in occasione dell'intervista rilasciata al Corriere, Lorella Cuccarini aveva ammesso: " Assolutamente non me lo aspettavo. È stato un regalo inaspettato. Di solito per Sanremo vengono scelti personaggi che possano far parlare". La showgirl non si è fatta pregare e accettare l'invito di Amadeus è stato spontaneo: "Gli ho risposto subito: guarda che sono già lì, devo solo chiedere a Maria". Ma la De Filippi, che l'ha voluta al suo fianco nella scuola di Amici, non poteva che gioire insieme a lei: "Forse era addirittura più felice di me ".

Lorella Cuccarini, i precedenti a Sanremo