Sanremo 2024, svelate le co-conduttrici del Festival. L'annuncio di Amadeus

Grandi novità per il Festival di Sanremo. Questa sera, come ormai è consuetudine, Amadeus è stato ospite nell’edizione del Tg1 delle 20 per fare uno dei suoi annunci legati alla nuova edizione della kermesse sonora. Così, a gran sorpresa ha rivelato i nomi delle co-conduttrici che lo accompagneranno nelle diverse serate del Festival della canzone italiana, nonché dal 7 al 10 febbraio.

Il collegamento con Fiorello al Tg1

“Comincio ad abituarmi ai tuoi collegamenti, alle due di notte. Sono al Foro Italico dove tu mi hai detto che arriveranno le conduttrici, arriveranno nei van”, ha subito esordito Fiorello con la sua solita ironia in collegamento al Tg1, dove c’era Amadeus pronto per fare il suo annuncio sul Festival, insieme ad Emma D’Aquino. Poi, in attesa di accogliere i van con le co-conduttrici (una per ogni van) lo showman e conduttore della trasmissione mattutina Viva Rai2 ha scherzato: “Eccoci qui, meglio della Russia di Pupo”.

Le co-conduttrici del Festival di Sanremo

È a questo punto che Amadeus ha avuto il piacere di annunciare coloro che lo accompagneranno nelle serate della kermesse musicale. Saranno proprio le conduttrici a rendersi protagoniste dei diversi appuntamenti, avendo loro riservati spazi in cui solitamente si affrontano tematiche legate all’attualità molto importanti e significative per il grande pubblico. Così, il padrone di casa ha annunciato le regine del Festival. Nella seconda serata Amadeus avrà al suo fianco la cantante Giorgia. Per la terza, invece, il braccio destro del conduttore sarà Teresa Mannino; nella quarta serata è stata chiamata ad indossare le vesti da co-conduttrice Lorella Cuccarini. Infine, per il grande appuntamento finale, dove verrà eletto il vincitore dell’74esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha scelto l’amico di sempre, Rosario Fiorello.

Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello si aggiungeranno, quindi, al co-conduttore della prima serata. Stiamo parlando di Marco Mengoni, annunciato proprio lo scorso 6 novembre dallo stesso Amadeus - ospite insieme al cantante - nella prima puntata di Viva Rai2. Insomma, a questo punto non ci resta altro che attendere l’edizione del Tg1 delle 13.30 del 3 dicembre per scoprire insieme chi saranno i protagonisti della 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Nel frattempo, quello che sappiamo è che a calcare il palco del'Ariston come ospite di mercoledì 8 febbraio, sarà il grande Giovanni Allevi: “È una persona che ammiro tanto, che con il suo piano ha affascinato milioni di fan nei teatri di tutto il mondo”, ha affermato Amadeus molto emozionato. Poi, ha aggiunto: “Una malattia insidiosa lo ha costretto a lasciare le scene per affrontare la sua battaglia più dura. Una battaglia non è ancora vinta, ma sono onorato che abbia accettato il mio invito. È una forza della natura”.