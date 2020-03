Coronavirus, Giorgia ricorda la madre di Alex Baroni: "Voglio pensarti col tuo adorato figlio"

Il coronavirus non guarda in faccia nessuno e colpisce indistintamente. Sono oltre 5.400 i morti da quando è scoppiata l'epidemia nel nostro Paese e, da ieri, in questo tristissimo bollettino di guerra si è aggiunta anche Marina Marcelletti, madre di Alex Baroni. Non sono solo numeri, dietro ognuno c'è un nome e c'è una storia, c'è una famiglia che piange la perdita di un caro. La donna è stata uccisa dal virus che sta mettendo in ginocchio l'Italia e a lei è andato il pensiero di Giorgia, compagna del cantante quando l'incidente lo portò via per sempre.

" Ciao Marina, voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita. Che donna eccezionale sei stata ", ha scritto Giorgia nel suo profilo Instagram sotto una foto sorridente della donna. Sono passati 18 anni dall'incidente che strappò Alex Baroni alla vita sulla Circumvallazione Claudia. Fu grandissimo il dolore per la cantante, che ha dovuto continuare a vivere anche per portare avanti l'arte del suo compagno, una delle voci più belle del panorama musicale italiano degli anni Novanta. La morte di Alex Baroni sconvolse il mondo della musica e dello spettacolo ma il dolore di una madre che perde un figlio non è minimamente paragonabile a nessun altro.

Dopo la scomparsa di Baroni, la signora Marina Marcelletti ha deciso di trovare un'occupazione che la distraesse dalla voragine aperta dalla morte del figlio. Marina è diventata una runner e correva, correva tanto, quasi come a scappare dal dolore che la attanagliava e che, inevitabilmente, le si era cucito addosso. Non può essere altrimenti quando muore un figlio di appena 36 anni. La corsa e i viaggi erano diventati l'ancora di salvataggio di Marina Marcelletti, che in questi anni aveva girato il mondo in lungo e in largo nel ricordo di suo figlio.

La notizia della morte della mamma di Alex Baroni è arrivata a poche ore da quella della dipartita della signora Felicita Chiambretti, madre di Piero, anche lei per coronavirus. Lamadre del conduttore è morta all'ospedale Mauriziano di Torino, dove era stata portata in ambulanza nella serata di domenica scorsa con i sintomi della malattia. Le sue condizioni non sembravano gravi, nonostante necessitasse del respiratore. La situazione della signora Felicita si è improvvisamente aggravata nella giornata di sabato, quando in serata è stata data notizia del decesso. Solo pochi mesi fa era apparsa in tv accanto al figlio, che si trova anche lui ricoverato al Mauriziano di Torino per coronavirus.