Sanremo, questa sera il premio alla carriera a Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, celebre cantante italiana, riceverà questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, il premio alla carriera durante la terza serata del Festival di Sanremo. Con 11 partecipazioni e tre vittorie al Festival, è l’unica donna ad aver conquistato il primo posto per tre volte: nel 1967 con “Non pensare a me”, nel 1969 con “Zingara”, nel 1974 con “Ciao cara come stai” (stasera torna sul palco cantando un medley di questi celebri brani). “Non ne sapevo nulla. Carlo Conti mi ha fatto una bella sorpresa. Ero al ristorante quando un cameriere arriva e mi fa i complimenti. Lui, l’aveva saputo dalla tv, prima di me. Sono commossa. Su quel palco, praticamente, ci sono nata”.

In un’intervista, ha ricordato con affetto la sua vittoria più significativa con la canzone “Zingara” nel 1969, definendola “la vittoria più bella”. Il premio alla carriera arriva in un momento speciale, poiché quest’anno ricorrono i 60 anni dalla sua prima partecipazione al Festival. Nonostante il prestigioso riconoscimento, Iva Zanicchi ha sottolineato di avere ancora molta energia e voglia di continuare la sua attività artistica. Una donna sorprendente e sagace, una vera mattatrice che ha saputo stregare intere generazioni conservando la sua cristallina personalità, rimanendo Iva molto più che diva! “Non me lo aspettavo, sono grata a Carlo Conti per questo Premio perché non credo di essere l’unica a meritarlo. Quest’anno sono sessant’anni di carriera e non mi sembra vero! Dedico questo premio a mia madre che con sacrifici inimmaginabili, ha lottato fin dall’inizio perché potessi realizzare il mio sogno”.

La Zanicchi ricorda anche il suo compagno Fausto Pinna chiamato dalla cantante di Ligonchio e dalle persone di famiglia -Pippi -: “Lo sento tanto vicino a me e sono certa che anche in questo caso, si commuoverà, come sempre, nel sentirmi cantare. Un grazie speciale anche a mia figlia Michela che mi produce e, qualche volta, mi fa da madre con la sua attenzione e la sua ponderatezza. Un Premio importante di cui fare tesoro e che credo sia meglio ricevere da viva che da morta, come dice mia figlia! Ho ancora tante cose da realizzare, un nuovo disco e magari qualche cosa in Tv che non vedo l’ora di condividere”. Le “cifre” della cantante , oltre ad una voce sempre bellissima e apprezzata da un pubblico eterogeneo e trasversale sono indubbiamente la spontaneità e l’autoironia. Questa mattina, l ‘Aquila di Ligonchio (questo è il soprannome ufficiale di Iva Zanicchi) è intervenuta in collegamento durante la trasmissione “Storie Italiane” su Rai 1, condotta da Eleonora Daniele. Nel corso dell’intervista, la cantante ha condiviso le sue emozioni in vista del premio alla carriera che riceverà questa sera al Festival di Sanremo e ha rivelato di aver inizialmente pensato di indossare un abito rosso con una scollatura pronunciata per la serata di premiazione, ma la figlia glielo ha sconsigliato.

Di conseguenza, ha optato per un abito più sobrio, paragonandolo scherzosamente a quello di un cardinale. Eleonora Daniele, sorpresa, ha esclamato: “Ma che dici? Sei tutta coperta? Senza uno spacco? Niente?”. La Zanicchi ha risposto con ironia, attribuendo la scelta alla “figlia che rompe le ba**e”.