Anche Fedez andrà in tv: ecco chi lo intervisterà

La scorsa settimana si era aperta con i riflettori puntati su Chiara Ferragni e l'ospitata (perché di intervista è difficile parlare) da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Questo lunedì, invece, tocca a Fedez. Il rapper è salito alla ribalta della cronaca non solo per avere annunciato la "chiusura" del suo podcast Muschio Selvaggio (che si fermerà a causa delle vicende giudiziarie con l'ex socio Luis Sal), ma anche per l'indiscrezione circolata nelle scorse ore sulla sua imminente ospitata a Belve.

Fedez a Belve, quando va in onda

Il programma condotto da Francesca Fagnani è pronto a tornare in onda su Rai2 in prima serata a partire dal prossimo 2 aprile, ma la lista degli ospiti è ancora top secret salvo che per un nome: quello di Federico Lucia. Secondo quanto riferito dal sito TvBlog, Fedez si siederà sullo scomodo sgabello di Belve in una delle cinque puntate previste nella nuova stagione della trasmissione. "Secondo quanto ci risulta non sarà fra i protagonisti della puntata di apertura del programma. Dunque, Fedez ci sarà, ma non da subito", ha anticipato il portale di informazione. La conferma ufficiale ancora manca e anche le date, ma secondo il sito di spettacolo si tratta di dettagli. È probabile che Francesca Fagnani si tenga l'asso Fedez in tasca per poi calarlo al momento giusto nel tentativo di eguagliare, o addirittura superare, il risultato raggiunto da Fazio, in termini di share, con l'ospitata di Chiara Ferragni.

Il ritorno di Fedez in Rai

Questa sembra essere a tutti gli effetti la risposta di Fedez all'intervista di Chiara Ferragni. Lei è andata sul Nove per parlare del suo difficile momento, lui è pronto a sbarcare su Rai2 per parlare, forse, della (ex) moglie e dell'ex amico Luis Sal. In realtà la notizia di Fedez a Belve non stupisce più di tanto, visto che l'intervista era in programma già a settembre 2023 ma fu stoppata perché ritenuta "non opportuna" a causa dei trascorsi dell'artista con la Rai. Sei mesi dopo, invece, i tempi sembrano essere maturi per il faccia a faccia del rapper con Francesca Fagnani. L'okay da viale Mazzini era già arrivato poche settimane dopo lo scoppio del caso con una telefonata chiarificatrice e l'ospitata di Federico Lucia a Domenica In da Mara Venier, avvenuta lo scorso novembre, lo testimonia. Ora, però, c'è il definitivo via libera per Francesca Fagnani, che potrebbe avere già stilato un lungo elenco di domande pungenti per il suo ospite.