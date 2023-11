"Conversazione intima. E sulle polemiche...". Fedez e il ritorno in Rai: ecco di cosa parlerà

Fedez torna in Rai. Domenica 3 dicembre Mara Venier ospiterà il rapper a Domenica In. Federico Lucia era atteso in diretta su RaiUno domenica 26 novembre ma, per esigenze di palinsesto, la conduttrice ha dovuto cedere la linea al Junior Eurovision Song Contest 2023. Così, Fedez è rimasto comunque negli studi Dear della Rai per registrare l'intervista, che andrà in onda nel prossimo fine settimana. Cosa dirà? L'anticipazione arriva dal web.

L'apertura della Rai

L'ad della Rai, Roberto Sergio, lo aveva detto un mese fa a seguito della polemica esplosa sulla mancata ospitata di Fedez a Belve: "Non è un epurato. Avrà spazio quando ci sarà chiarimento". I vertici di viale Mazzini avevano dato disponibilità a un confronto su quanto fatto dal rapper all'ultimo Festival di Sanremo e il Primo maggio e il chiarimento c'è stato. Lo ha detto il rapper pochi giorni fa durante una conferenza stampa di X Factor: " Mi ha fatto piacere ricevere una telefonata dall'Ad Rai e avere avuto una conversazione piacevole, nella quale ci siamo confrontati e chiariti. È stata una cosa inaspettata" . Il chiarimento tra Fedez e Sergio ha di fatto aperto le porte all'ospitata da Mara Venier.

Fedez a Domenica In

Nelle scorse ore il rapper ha informato i suoi follower di Instagram dell'imminente intervista, condividendo alcuni video dagli studi Rai e la foto del suo nome sulla porta del camerino. "Sempre bello tornare", ha scritto Fedez sui social senza svelare cosa dirà in puntata. Le prime indiscrezioni sul contenuto dell'intervista, però, sono già trapelate dal sito TvBlog, che parla di una "conversazione intima senza particolari cenni alle polemiche", che lo hanno visto protagonista soprattutto con la tv pubblica per il 1° Maggio e Sanremo. Salute mentale, famiglia e malattia saranno al centro della chiacchierata con Mara Venier e forse anche qualche riferimento alla recente diatriba con Morgan su quanto accaduto a X Factor.

Fedez anche a Belve

Ricuciti i rapporti con la Rai, grazie all'intervento dell'amministratore delegato Roberto Sergio, per Federico Lucia potrebbero aprirsi anche le porte di RaiDue. In una recente intervista Francesca Fagnani ha confermato, che Belve rimarrà nei palinsesti Rai anche per la prossima stagione e che nelle nuove puntate ci sarà anche Fedez. " Non c'era stato un chiarimento tra Fedez e i vertici della Rai. Però poi so che si sono sentiti, la cosa è stata superata. Per questo dico che non è censura. La libertà una se la dà ", ha chiarito la conduttrice, dando per certa l'intervista al rapper.