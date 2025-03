"Sarai sempre la nostra stella guida". La commovente dedica di Clizia Incorvaia a Eleonora Giorgi

Ascolta ora 00:00 00:00

Mercoledì è stato il giorno dell’ultimo saluto a Eleonora Giorgi, stella del cinema italiano sconfitta dalla malattia. Tanti i messaggi di ricordo, le dediche e gli omaggi comparsi in rete negli ultimi giorni. Una delle testimonianze più commoventi è arrivata oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna, e porta la firma di una delle persone che più le è stata vicina nell’ultimo periodo: parliamo di Clizia Incorvaia, moglie del figlio Paolo Ciavarro.

La showgirl ha voluto ricordare la suocera con un messaggio dolce e sincero, emblematico dello straordinario rapporto coltivato negli anni. "Oggi si celebra la forza delle donne e ricordo oggi e ogni giorno la forza che hai trasmesso a me e alla piccola Nina" le parole di Clizia Incorvaia accompagnando un video in cui lei, Eleonora Giorgi e la figlia Nina (nata dal precedente matrimonio con il cantante Francesco Sarcina) ballano felici e sorridenti, ignare della malattia che si sta per insinuare nelle loro esistenze: “Sarai sempre la nostra stella guida, silenziosa ma presente, in ogni passo che faremo”.

Parole ricche di amore, frutto del bellissimo rapporto instaurato. Intervistata dai cronisti presenti mercoledì nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo per assistere alle esequie dell'attrice, Clizia Incorvaia aveva affermato: "Eleonora diceva che ero la figlia che non aveva mai avuto.

Siamo due 'bilancinè che si sono riconosciute, io l'avrei scelta al di là del fatto che fosse mia suocera. L'avrei scelta come amica in ogni caso, c'era tra noi un'affinità elettiva". E ancora: "Lascia un'eredità fatta di amore puro e di verità, mi ha insegnato ad essere un'anima più vera e meno costruita".