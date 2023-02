Saverio Costanzo, chi è il figlio regista di Maurizio Costanzo

La dolorosa morte di Maurizio Costanzo ha fatto accendere i riflettori sulla sua famiglia. Dai tre matrimoni fino ai tre figli, da giorni l'attenzione del pubblico è concentrata sulla vita privata di Costanzo e sulle persone a lui vicine, che oggi raccolgono l'eredità spirituale del popolare giornalista. Tra i suoi tre figli Camilla, Saverio e Gabriele, Saverio Costanzo è sicuramente quello più conosciuto.

Chi è Saverio Costanzo

Nato a Roma nel settembre del 1975, Saverio Costanzo è il secondogenito di Maurizio Costanzo nato dal primo matrimonio del giornalista, quello con la collega Flaminia Morandi. Da giovane capisce subito di voler seguire le orme del padre nel mondo della comunicazione, ma con una strada tutta sua e dopo essersi laureato alla Sapienza di Roma, in Sociologia della comunicazione, Saverio intraprende una serie di esperienze formative che lo portano in radio e poi in televisione come sceneggiatore e autore di spot pubblicitari. La sua vocazione, però, è per la regia e proprio per questo Saverio Costanzo decide di trasferirsi a New York. Negli States il figlio di Maurizio lavora come aiuto-regista e documentarista e poi decide di aprire la sua casa di produzione - la Offside - per produrre documentari e programmi a sfondo storico per la tv ma anche lungometraggi.

I film e le fiction di successo

I primi riconoscimenti di Saverio Costanzo come regista arrivano nel 2004, quando grazie al film "Private" sulle sofferenze del popolo palestinese conquista il Pardo d'Oro e un premio speciale al Festival di Locarno. Nel 2005 per Saverio Costanzo arriva anche un Nastro d'argento e un David di Donatello come miglior regista emergente. Nel 2007 esce con il suo secondo lavoro presentato al Festival del cinema di Berlino, mentre nel 2009 porta al cinema una pellicola basata sul romanzo di Paolo Giordano "La solitudine dei numeri primi". Negli anni successivi si dedica alla regia della serie tv Sky "In Treatment" con Sergio Castellitto, Adriano Giannini e Kasia Smutiniak e alla fiction campione di ascolti "L'amica geniale".

La vita privata di Saverio Costanzo

Nel 2006 conosce l'allora iena di Italia Uno Sabrina Nobile e la coppia un anno dopo accoglie due gemelli Bernardo e Tito. La relazione dura diversi anni, ma poi i due prendono le distanze. Da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, Saverio Costanzo oggi è legato all'attrice Alba Rohrwacher, 44 anni fiorentina, conosciuta sul set de La solitudine dei numeri primi.