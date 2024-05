"Scappato a razzo dalla Ferragni...". Quella rivelazione su Fedez

Durissimo giudizio su Fedez espresso di Cesara Buonamici. Ospite a Pomeriggio Cinque, la giornalista e conduttrice italiana ha criticato il rapper per il comportamento dimostrato dopo lo "scandalo pandoro" che ha travolto la moglie Chiara Ferragni. Per la Buonamici, in sostanza, Federico Lucia non sarebbe stato vicino alla consorte nel momento in cui questa aveva maggior bisogno, affrettandosi piuttosto ad allontanarsi da lei.

"Scappato a razzo"

Nel salotto di Pomeriggio Cinque si stava parlando di Federico Lucia, il arte Fedez, e delle sue controversie con il Codacons. Inevitabile, però, parlare anche delle vicende sentimentali del rapper, dato che ieri (7 maggio) era il compleanno di Chiara Ferragni, il primo festeggiato senza il marito e il padre dei suoi figli. La domanda di tutti è stata: Fedez avrà fatto almeno gli auguri alla sua ex?

Pungolato dall'inviato Michel Dessì, il rapper non ha voluto augurare un buon compleanno alla Ferragni in pubblico. "Ma perché? Ma secondo te se devo farle gli auguri, glieli faccio personalmente o glieli faccio con te?", è stata la sua risposta. Insomma, niente auguri alla quasi ex moglie, o, almeno, non davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque.

In studio, però, gli ospiti hanno commentato. L'intervento di Cesara Buonamici è stato molto duro. "Di questa vicenda a me viene in mente solo questo", ha esordito la giornalista. " La rappresentazione che loro (Fedez e Chiara Ferragni, ndr) hanno dato della loro vita non corrispondeva alla realtà, non corrispondeva al clima che si respirava in casa, perché appena lei è inciampata lui è scattato come una molla ed è andato via. Posso anche sbagliarmi, ma se il loro rapporto fosse stato così come ce lo dipingevano forse ci avrebbe messo un pochino più di tempo ", ha aggiunto, dando voce al pensiero di molti. Sono tanti i fan di Chiara Ferragni, ma non solo, a ritenere che Fedez abbia lasciato la moglie proprio nel momento in cui lei aveva più bisogno del suo sostegno. In tanti hanno avuto la sensazione che il rapper abbia, in un certo senso, "abbandonato la nave".