La scintilla sul set, Rocco, le malattie: la storia d'amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri

Un quarto di secolo. Tanto è durata la storia d'amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola. Un amore sbocciato sul set e proseguito sotto ai flash dei fotografi per venticinque anni, periodo nel quale la coppia ha vissuto momenti bellissimi, forti crisi e periodi dolorosi.

L'amore nato sul set

È il 1997, Claudio Amendola e Francesca Neri vengono scelti dal regista Franco Bernini per interpretare i protagonisti del film "Le mani forti". Insieme i due attori hanno già lavorato nel film del '96 "La mia generazione", ma sul set succede qualcosa. Il feeling è immediato e la vicinanza per esigenze di copione si trasforma in qualcosa di più. Claudio è reduce da una lunga relazione con Marina Grande, dalla quale ha divorziato da pochi mesi e Francesca, che è sua coetanea, è una boccata d'ossigeno per il suo cuore. Nonostante la passione bruci sin da subito, Claudio e Francesca aspettano il 1998 per uscire allo scoperto. Ma la loro prima foto, scattata sul set del loro primo film, segna l'inizio della loro lunga relazione.

Lontani ma vicini

Il cinema li ha fatti incontrare e innamorare, ma li tiene anche distanti per lunghi periodi. La Neri è impegnata sui set di film come "Carne tremula" di Pedro Almodóvar, grazie al quale vince il Nastro d'Argento, poi viene scelta da Cristina Comencini per il film "Matrimoni". Amendola è invece impegnato sui set di "Altri uomini", "Santo Stefano" e "Mare largo". Lontano dalle cineprese, però, la coppia vive una storia d'amore travolgente ma rimasta sempre molto privata.

La nascita di Rocco

Nel 1999 Francesca Neri rimane incinta. La gravidanza, però, non la tiene lontana dal set e l'attrice recita al fianco di Francesco Nuti nel film cult "Io amo Andrea". La nascita di Rocco stravolge, però, l'equilibrio della coppia, che pochi anni dopo vive la prima forte crisi.

Sei mesi di addio

È il 2003, Rocco ha tre anni e Amendola e Francesca Neri sono professionalmente molto impegnati, il primo in tv mentre lei è sul film de "La felicità non costa niente". La coppia è sempre più distante e i due decidono di separarsi ma la decisione è soprattutto di Francesca Neri. " Io per mio figlio mi sono separata. I sei mesi di separazione da Claudio li ho voluti anche per quello: i bambini, per quanto piccoli, assorbono il disagio. Rocco era dai nonni a Trento. Io e Claudio siamo andati a riprenderlo insieme, ricordo il suo sorriso: aveva capito tutto ", raccontò anni dopo per riassumere quanto accaduto nel 2003.

Il matrimonio a New York

Dopo tredici anni di fidanzamento Claudio e Francesca decidono di sposarsi in gran segreto a New York. L'attore romano è atteso a Madrid per una prima importante, ma in Spagna c'è anche Francesca e i due decidono di fare una pazzia, volando negli States. È l'11 dicembre 2010 e Amendola e la Neri si dicono "sì" in una gelida giornata newyorkese. Di quel giorno, però, non ci sono foto e, come tutta la loro storia d'amore, anche questo momento importante rimane privato.

Gli anni d'oro

Tra il 2011 e il 2014 la coppia vive un momento d'oro. Francesca Neri è impegnata in un paio di progetti cinematografici - vincendo il Premio Cusumano alla commedia per "Una famiglia perfetta" - mentre Amendola è il re delle fiction televisive. Insieme partecipano a numerosi eventi e si mostrano in perfetta sintonia, felici e sereni. Le riviste dedicano loro articoli e copertine.

La malattia di Francesca Neri

Dal 2015, l'attrice inizia a soffrire di forti dolori al basso ventre, che solo dopo anni scoprirà essere dovuti alla cistite interstiziale cronica. Il dolore cronico e invalidante la costringe a prendere le distanze dal mondo del cinema e dello spettacolo: il film "The Habit of Beauty" segna la fine della sua carriera.

Il malore di Amendola

Settembre 2017. Claudio Amendola è nella sua casa di Roma insieme alla moglie quando ha un malore. Dolori al petto e respiro affannato, sintomi di un infarto in corso, fanno immediatamente preoccupare Francesca, che lo convince a recarsi al pronto soccorso. L'attore viene ricoverato nel reparto di cardiochirurgia del Policlinico Umberto I a Roma, dove rimane sotto osservazione per le successive ventiquattro ore prima di venire dimesso. La vicenda rimane privata e solo un anno dopo, quando Amendola è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la storia viene raccontata: " Ho smesso di fumare e ho perso dodici chili" .

Gli anni bui e il libro

Gli anni successivi sono difficilissimi. Claudio Amendola rimane vicino alla moglie, che soffre atrocemente tanto da pensare addirittura al suicidio. Nel settembre 2021, Claudio Amendola parla per la prima volta della malattia della compagna: " Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme, una difficoltà nel vivere le sue giornate. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto ". Prima della fine dell'anno esce "Come carne viva", edito da Rizzoli, e si scopre quanto sono stati dolorosi gli ultimi anni della Neri. La coppia, però, appare molto unita anche nella sofferenza ma a inizio 2022 iniziano a circolare rumor sulla crisi.

La smentita poi l'addio