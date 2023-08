"Scioccato dalla morbosità e dalle offese". Berruti parla della storia con Maria Elena Boschi

Per oltre tre anni hanno scelto di non esibire il loro amore sui social network, rimanendo lontani dalle copertine delle riviste di gossip (se non per le paparazzate), ma oggi Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno deciso di apparire pubblicamente come una coppia, rilasciando una lunga intervista doppia al settimanale Chi. L'occasione per parlare del colpo di fulmine scoccato nel 2015, quando entrambi erano impegnati in altre relazioni, e l'inizio della loro storia, cominciata nel 2020 dopo il lockdown grazie ai loro cani.

La scintilla nel 2015

"Ci siamo piaciuti sin da subito, ma ci è voluto un bel po' di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più", ha confessato Giulio Berruti nell'intervista, parlando dei loro primi incontri, quando lui era legato a un'attrice americana, ma già pensava alla Boschi. Galeotto fu il ricevimento al Quirinale nel giorno della Festa della Repubblica del 2015, al quale parteciparono entrambi. "Giulio mi aveva colpito, parlammo tutta la sera e il giorno dopo mi inviò delle rose. Ma aspettavo perché lui era impegnato e io anche", ha raccontato l'onorevole Maria Elena Boschi. Poi, nel 2020, dopo i mesi di lockdown l'incontro al parco con i rispettivi cani ha aperto la strada per una relazione seria. I paparazzi li hanno pedinati per mesi, ma solo oggi la coppia parla della storia.

Le critiche e le offese sui social

"Troppo belli e di successo", ha sottolineato la rivista per non finire nel mirino delle critiche e degli haters. In quel periodo, infatti, Maria Elena Boschi era al centro della cronaca giudiziaria a causa delle accuse di bancarotta per il padre e per l'iscrizione nel registro degli indagati per il presunto finanziamento illecito attraverso la Fondazione Open insieme a Matteo Renzi. Così, sui social finì bersaglio di polemiche e critiche pesantissime. Berruti e l'onorevole hanno provato a fare buon viso a cattivo gioco, ma gli insulti ricevuti non li hanno dimenticati.