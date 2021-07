﻿"Nostro", "Te piacerebbe": Berruti fa la litigare la Boschi

Maria Elena Boschi nelle ultime ore ha scatenato il gossip, commentando la foto del suo compagno, Giulio Berruti, e innescando un botta e risposta piccato con una fan dell'attore. Il tutto sotto l'occhio attento degli internauti e amplificato da alcuni tweet ironici della Lucarelli.

A dare il la alla vicenda è stato l'ultimo post condiviso da Giulio Berruti, attore e compagno da oltre un anno della Boschi, sulla sua pagina Instagram. Una foto sexy nella quale l'attore si è mostrato in un momento di relax domenicale, intento a prendere il sole. Il post ha raccolto centinaia di commenti adoranti delle sue follower e tra i tanti apprezzamenti è comparso anche il messaggio d'amore della sua fidanzata, Maria Elena Boschi. " Mio ", ha scritto l'esponente di Iv con tanto di cuoricino rosso. Un piccolo commento da innamorata che poteva passare inosservato ai meno attenti. Ma che è finito alla ribalta della cronaca rosa per essere stato immortalato con uno screenshot e condiviso sui social network da Selvaggia Lucarelli.

Quest'ultima - con un tweet pungente - ha ironizzato sul messaggio della deputata di Italia Viva al suo fidanzato: " Maria Elena Boschi, 40 anni, che marca il territorio come un’adolescente. Tenerezza ". Facendo così finire Maria Elena Boschi al centro del chiacchiericcio. A tenere banco non è stata tanto la dichiarazione d'amore per l'amato, quanto il botta e risposta innescato con una fan straniera dell'attore romano. Berruti, protagonista di numerosi film esteri, ha infatti un vasto seguito di seguaci fuori dai confini italiani. Sotto il suo post sexy, l'attore ha ricevuto decine di commenti di sue ammiratrici in visibilio e una di loro ha voluto replicare direttamente alla Boschi. Prima con un semplice: " Nuestro ", poi con la frase più pungente: " Se devi dire che ti appartiene in realtà è perché non lo è ". Troppo anche per l'ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Impossibile non replicare. Così la deputata di Italia Viva ha deciso rispondere a tono alla fan di Berruti. Non solo nella scelta delle parole, ma anche nel linguaggio, sfoderando un'insospettabile cadenza romanesca: " Te piacerebbe... ". Il tutto sotto l'occhio curioso e divertito di migliaia di frequentatori dei social network.