Le scuse di Platinette, il silenzio di Mariotto. Ilaria Capponi si sfoga: "Il loro è stato body shaming"

Non si placa la polemica esplosa dopo l'ospitata di Ilaria Capponi, ex giocatrice di basket ed ex modella, nella trasmissione ItaliaSì. Era stata invitata per parlare dei disturbi alimentari e della sua battaglia contro i pericolosi canoni estetici imposti dalla moda, che bocciano una taglia 42, ma una volta in studio è stata oggetto di commenti ironici e battute di body shaming da parte di Platinette e Guillermo Mariotto. Il primo si è scusato con lei immediatamente (e poi sui social), il secondo invece è rimasto in silenzio e la Capponi, interpellata dal Corriere, si è sfogata: " È il paradosso nel paradosso. Ma anche la conferma che c’è bisogno di sensibilizzare ".

In una lunga intervista rilasciata proprio per parlare di quanto successo in tv, Capponi ha commentato la battuta di Platinette, al secolo Mauro Coruzzi. I due si sono chiariti in treno, una volta usciti dal programma, poi con un video sui social Platinette si è scusate pubblicamente. Ma questo non è bastato a placare gli animi.

" È stato un grande errore che poteva risparmiarsi. Le sue parole non mi hanno smosso minimamente ma se fossi stata più fragile? Si parlava proprio di quello", ha detto l'ex modella, aggiungendo: "Si è scusato, lo ha fatto umilmente e gli credo ma non può parlare di 'atto di irriverenza' o 'battuta infelice'. No, è body shaming e fatto in diretta tv. Spiace che dica così perché fa cadere la portata anche delle scus e".