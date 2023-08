"Sei anni... sono scioccata". Britney Spears rompe il silenzio sul divorzio da Asghari

" Io e Hesam non stiamo più insieme ". Dopo giorni di silenzio Britney Spears ha annunciato di essersi separata dal marito, Sam Asghari, confermando quello che i fan temevano sarebbe accaduto dopo giorni di gossip insistenti. La nota della popstar statunitense è arriva con netto ritardo rispetto all'annuncio fatto ventiquattro ore prima dall'ex marito, ma soprattutto rispetto alle voci sul divorzio circolate sul web da mercoledì.

I siti americani Tmz e People sono stati i primi a parlare del divorzio tra Britney Spears e il marito, il modello di origini iraniane Sam Asghari, ma i diretti interessati - interpellati attraverso i loro agenti - non avevano confermato. Si parlava di presunti tradimenti di lui e crisi di rabbia con scatti di violenza della popstar, ma soprattutto si vociferava di una crisi cominciata mesi fa e andata avanti tra liti e notti lontane da casa.

L'annuncio di Sam Asghari

Quando i rumos sono cominciati a circolare con insistenza sul web, Asghari ha deciso di pubblicare una breve nota su Instagram, confermando la rottura e chiedendo rispetto per il delicato momento. " Dopo sei anni di amore e impegno reciproco, io e mia moglie abbiamo deciso di terminare il nostro viaggio insieme", ha scritto il personal trainer e modello, proseguendo: " Ci aggrapperemo all'amore e al rispetto che abbiamo l'uno per l'altra e le auguro sempre il meglio. Succede. Chiedere privacy sembra ridicolo, quindi chiederò a tutti, compresi i media, di essere gentili e premurosi". La nota non ha, però, messo a tacere i rumor, secondo i quali Asghari avrebbe chiesto una lauta buonuscita all'ex moglie per non spifferare i retroscena della loro unione.

Le parole di Britney