"Liti continue...". Britney Spears e Sam Asghari divorziano

Dopo soli quattordici mesi di matrimonio Britney Spears e Sam Asghari si sono separati. La conferma arriva dalla rivista People che ha rivelato: " Il 29enne ha chiesto il divorzio ". I diretti interessati hanno scelto di non commentare le voci di addio, ma il sito americano riferisce di più fonti che danno per certa la definitiva rottura tra la popstar e il marito. Secondo la stampa statunitense i motivi del divorzio sarebbero legati a un presunto tradimento di Asghari, che avrebbe fatto infuriare Britney Spears. " Da mesi ci sono problemi profondi nell'unione di coppia... Sam non dormiva molto a casa e ci è stato detto che Britney è diventata violenta con lui in scontri esplosivi, che includono frequenti litigi" , riferisce il sito Tmz, il primo a dare la notizia sull'addio tra la popstar e il marito.

Secondo la rivista People, inoltre, Sam Asghari non riuscirebbe più a contenere gli sbalzi d'umore della moglie, sebbene l'abbia sostenuta per molti anni sia nella battaglia per la "libertà" dal padre sia nel superamento dei problemi psicologici. La scenata in un ristorante avvenuta lo scorso gennaio e le accuse di maltrattamento alla bodyguard di un cestista americano avrebbero messo in seria difficoltà Asghari, facendolo allontanare dalla moglie.

La storia tra Britney e Sam

Britney Spears e Sam Asghari si erano conosciuti nel 2016 sul set del video musicale "Slumber Party", dove il modello iraniano aveva ottenuto una parte. Da quel momento i due non si erano più lasciati. Britney era nel pieno della sua battaglia personale per liberarsi dalla tutela giudiziaria del padre - ottenuta nell'autunno del 2021 - e Sam le era rimasto accanto con dedizione. Dopo la vittoria in tribunale, la popstar e il compagno avevano annunciato le nozze con un post provocatorio su Instagram con tanto di anello e dito medio alzato. Poi, poco prima del "sì", Spears e Asghari avevano svelato di avere perso il bambino che aspettavano e nel giugno 2022 si erano uniti in matrimonio. Ma l'idillio è durato poco più di un anno.

La richiesta di divorzio