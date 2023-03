“Sei ridicolo, sgorbietto”. È di nuovo scontro tra Bugo e Morgan

La coppia sanremese più chiacchierata di questi ultimi anni torna a far discutere; infatti, nessuno potrà mai dimenticare Amadeus che con un volto esterrefatto ed incredulo chiede: “Dov’è Bugo?”. Stiamo parlando proprio di Bugo e Morgan, che nelle scorse ore sono tornati a far discutere.

L’attacco di Morgan

Ad accendere nuovamente lo scontro è stato proprio Marco Castoldi, in arte Morgan che, proprio pochi giorni fa, in un’intervista al Corriere della Sera era tornato a chiamare in causa Bugo a proposito della famosa polemica sanremese. Morgan ha addirittura riferito di essere stato bullizzato da quest’ultimo: “Sono stato usato, bullizzato, mobbizzato. Avrei dovuto cantare e dirigere l’orchestra; ho finito per diventare l’ospite di Bugo, che cantò pure la mia parte della canzone. Così nella serata finale gli ho reso la pariglia.”

La risposta di Bugo

Queste dichiarazioni non sono di certo passate inosservate a Bugo, il quale aveva già trascinato Morgan in tribunale; infatti Bugo ha prontamente pubblicato un’Instagram stories dal suo profilo social rivolgendosi direttamente a Morgan in modo molto duro: "We Morganetto, chi si rivede, eh? Lo sai, c’è stata la pandemia. Quindi per tre anni non mi andava di parlare dei c… nostri, tra me e te, e rispondere alle str… che ogni giorno dicevi. C’era la pandemia, la gente moriva. Perché dovevo alimentare una polemica mentre la gente moriva? Ma a te che c… te ne frega della gente che muore? Che te ne frega della mascherina? Artistoide...". Poi Bugo, entrando nel merito della recente intervista rilasciata da Morgan al Corriere della Sera ha continuato: “E invece mi dicono che la settimana scorsa, ancora, fai interviste, mi citi perché vuoi il titolone, se no non te lo danno, non ti c..a più nessuno. L’unico che ti c… è il politico di turno. Questo ormai fai: hai bisogno del politichetto di turno, sgorbietto, che ti dà il programmino sulla Rai, così sei contento”. Con ogni probabilità queste ultime parole che mostrano un Bugo ancora molto inferocito sulla vicenda si riferiscono all’imminente ritorno in Rai di Morgan, con il programma Stramorgan.

Bugo però, ha ulteriormente rincarato la dose, sostenendo che Morgan non sia mai davvero stato un cantautore e che, al contrario, avrebbe voluto essere al suo posto, definendolo, inoltre, “una specie di 'storico della musica', 'storico di corte', 'compositore di corte' che pensa di affabulare la gente con le sue cazzate, mezze inventate e mezze buttate lì”. Poi rivolgendosi direttamente a Castoldi ha detto: "Ti rimane quello, va bene dai, te lo concedo, sei talmente involuto che almeno quello te lo posso concedere. Però basta parlare di me nelle interviste e in televisione, perché ora la pandemia è finita e io ti rispondo. Ora parlo io".

Bugo risponde all’accusa di bullismo

A questo punto per Bugo è arrivato il momento di rispondere direttamente a Morgan rispetto all’accusa con cui Castoldi lo tacciava di bullismo: "Cos’è che hai detto, che ti ho bullizzato? Ancora con questa storia? Ma pensi che la gente sia scema? Tu eri mio ospite, io ti ho invitato. Ma ti rendi conto di quanto sei ridicolo? Di che figura di m…a hai fatto e fai da 20 anni? Non ti resta che fare interviste e parlare di me così almeno c’hai l’articolo, c’hai il titolo. Hai bisogno del politico che ti dà il programmino. Come si chiama il programma che adesso vai a fare? “Strascemo”? Basta fare il mio nome.”

Infine, forse, per Morgan è arrivata la stoccata più pesante e al veleno da parte di Bugo: “Volevo ricordarti un’altra cosa: guarda che tu non sei Sergio Endrigo eh: non sarai mai un cantautore”.

L’accaduto a Sanremo 2020

Era la settantesima edizione del Festival della canzone italiana e le tensioni tra Bugo e Morgan si sono manifestate proprio sul palco dell’Ariston durante le prove per la serata cover in cui i due, si erano presentati con il brano di Sergio Endrigo, Canzone per te. Morgan, per “vendicarsi” della performance di Bugo, nella serata della finale ha stravolto il testo della canzone Sincero, con cui erano in gara. Bugo aveva prontamente lasciato il palco, non ritornando mai più ed i due vennero squalificati.