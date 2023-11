"Sei un rompi....". Fedez fa infuriare la Ferragni per i video sulla casa nuova

Fedez e Chiara Ferragni si sono ufficialmente trasferiti nel nuovo lussuosissimo appartamento all'ultimo piano del residence Libeskind II a pochi passi dalla vecchia abitazione. Che il trasloco fosse in atto la coppia d'oro dei social lo aveva svelato negli scorsi giorni, mostrando decine di scatoloni pronti a essere trasferiti da una casa all'altra. Ma la conferma è arrivata poco fa attraverso l'account Instagram di Fedez, dove il rapper ha pubblicato alcuni video all'interno del superattico. Peccato che gli "spoilerini", così li ha chiamati l'artista, abbiano fatto infuriare la Ferragni.

La nuova casa dei Ferragnez

Gli interni della nuova penthouse dei Ferragnez, che si sviluppa su due livelli per un totale di circa 300 metri quadrati, sono stati mostrati da Chiara Ferragni nelle scorse settimane, quando le sono state consegnate le chiavi del lussuoso appartamento. Ad occuparsi dell'interior design sono stati gli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali, che negli scorsi giorni sono finiti al centro delle critiche del popolo dei social per le scelte fatte sull'arredamento del superattico. Polemiche a parte, Chiara Ferragni si è detta entusiasta della nuova abitazione e avrebbe voluto mostrarla ai follower con un home visit in piena regola, ma Fedez l'ha anticipata.

I video che hanno fatto infuriare la Ferragni